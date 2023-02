Penava: 'Plenković Hrvatsku vidi kao carstvo AP-a, a ne kao demokratsku republiku'

Nakon što je najprije izrazio sućut obiteljima jučer stradalih pirotehničara pri razminiranju u Lici, kazavši da je to tragično naslijeđe Domovinskog rata gdje najveću cijenu plaćaju stradali pojedinci i njihove obitelji, ali i država, čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava izrazio je sućut i empatiju prema Ukrajini i njenim građanima povodom obljetnice ruske agresije. - Domovinski pokret je podržao Deklaraciju o Ukrajini. Iskazivali smo i iskazujemo i sućut i svu pomoć koju Hrvatska može dati Ukrajini. I mogu reći da ćemo na inicijativu i zahtjev Vijeća ukrajinske nacionalne manjine sutra, 25. veljače, Vukovarski vodotoranj ponovno osvijetliti žuto-plavo, u ukrajinske nacionalne boje - najavio je Penava da bi se zatim osvrnuo na jučerašnju raspravu u Saboru kojoj je okosnica bila oporbeni prijedlog za opozivom premijera Andreja Plenkovića.

- To je legitiman put oporbe da mehanizmima kojima raspolaže propituje i ukazuje na stvari koje nisu dobre, a ne govorimo o malim stvarima nego o tektonskim poremećajima, točnije pukotinama, te o pravcu u kojem nas vodi Andrej Plenković. Prvo što se jučer moglo vidjeti jest nepoštivanje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića prema Hrvatskom saboru kao najvišoj instituciji u Hrvatskoj. Predsjednik Sabora je u dogovoru s premijerom dogovorio taj poslijepodnevni termin iako su znali što je tema sjednice. I premijer je iz poštovanja prema instituciji Hrvatskog sabora i saborskim zastupnicima koji su predstavnici građana ove zemlje morao biti cijelo vrijeme nazočan toj raspravi te stoički podnositi i neugodna i ugodna pitanja te na njih odgovarati na njih, jer su to pitanja predstavnika građana ove zemlje. Iz Plenkovićevih se istupa i odgovora osjetili prezir i netrpeljivost prema vrhovnoj demokratskoj instituciji u Hrvatskoj, onoj koja predstavlja hrvatske građane. Iz njegovih su odgovora na sve strane izbijale autokratske crte čovjeka koji smatra da može kako hoće i što god hoće. On promovira stajalište - država, to sam ja. I svatko tko nije spreman pokloniti se njegovom liku i djelu neprijatelj je ove države koju on vidi kao carstvo AP-a, a ne kao demokratsku republiku - ocijeni je Penava ponašanje i istupe premijera tijekom jučerašnje saborske rasprave.

- Na jučerašnje oporbene argumente ni premijer Andrej Plenković, a ni njegove kolege iz saborskih klupa, njih 77, nisu imali suvisao odgovor. Ponavljali su mantru da je riječ o lošem uratku izbjegavajući apsolutno sve relevantne izvore podataka, od Eurostata do Državnog zavoda za statistiku. Na kraju krajeva, ono što je najvažnije - odbijali su prihvatiti realnost. Sudeći po odgovorima, za njih iz Hrvatske nijedan građanin nije odselio u potrazi za boljim životom jer je Hrvatska najprosperitetnija i, kako smo mogli čuti, među 15 najrazvijenijih država svijeta. Za njih su jaja u Konzumu očito još uvijek 10 kuna, a ne 22-24 kune, a režije koje građani plaćaju i dalje su na razinama kakve su bile 2019.-2020., kada smo imali rekordno niske cijene energenata na svjetskim burzama. To govori o poremećaju percepcije stvarnosti koja sad već dolazi na vrlo problematične razine jer ta percepcija sprečava racionalnu prosudbu čelnog čovjeka ove države. Ta bi mu percepcija trebala omogućiti da shvati svoju poziciju i poziciju države koju vodi, da shvati kako Hrvatska nije među 15 najrazvijenijih država i da treba još jako puno posla, znanja, truda i energije kako bi napravili iskorake u tom smjeru. Nažalost, krucijalni problemi ove zemlje ukazuju da idemo u sasvim suprotnom smjeru nerješavanja tih problema - istaknuo je Penava nastavljajući kako sve izrečeno potvrđuje porazna činjenica da je smijenjeno pet ključnih ljudi na problematici obnove potresom razorenih područja smijenjeno.

- Imenom i prezimenom od ministra Medveda, kao glavnog koordinatora, pa Vanđelića, Hanžeka, ministra Paladine i ministra Horvata, a dočekali smo i Bačića koji nam nakon treće zime dođe i kaže kako plan obnove zapravo ne postoji. O lošem smjeru države govore i silne koruptivne afere i totalno odsustvo svijesti da se zemlju ne možete graditi i voditi bez da razvijate njenu poljoprivredu i industriju, da se ne možete bazirati jedino i isključivo na privlačenju Europskih fondova, i to u infrastrukturi i socijalnoj domeni jer ne postoje Europski fondovi koji će stvoriti snažno gospodarstvo. To bi bilo zadiranje u tržište i tržišno natjecanje, a to je nešto što Europa ne dozvoljava i što joj nije u interesu, poglavito njenim velikim članicama. I umjesto da Vlada vodi politiku očuvanja radnih mjesta, poglavito onih na periferiji i onih radno intenzivnih za koje je ionako sve manje interesa, umjesto da potičemo poljoprivredu i slične djelatnosti koje vežu veći broj ljudi i zadržavaju ljude, osobito u ruralnim prostorima, mi, nažalost, s ovakvom Vladom i ovakvim premijerom možemo samo maštati o tome da će oni te probleme riješiti. O tome najbolje govori i podatak kako 72% ljudi misli da ova zemlja ide u lošem smjeru - kazao je čelnik Domovinskog pokreta podsjetivši zatim na aferu "softver" i odnos bivše ministrice Gabrijele Žalac s Plenkovićem rekavši kako je upravo to pitanje ono na koje je Plenković izbjegao odgovor.

- A svi mi znamo da je ministrica Žalac, kad je već bila u svojstvu osumnjičenice, ulazila na sporedne ulaze u zgradu Vlade na sastanak s Plenkovićem i da ju je on na tim sastancima uvjeravao da će, u kontekstu kaznene odgvoornosti, sve biti u redu. Međutim, Plenković je to govorio vjerojatno imajući u perspektivi situaciju gdje DORH kontrolira cjelokupnu stvar. No dogodilo se da je došao Europski javni tužitelj, da su stvari izmaknule kontroli i da ministrici nema pomoći. Jedino pitanje

koje si svi trebamo postaviti jest - tko će prvi koga prokazati, Gabrijela Žalac Andreja Plenkovića ili Andrej Plenković Gabrijelu Žalac? I tko će prvi od koga oprati ruke? Jer to će biti razlika između pokajnika i osuđenika - kazao je na kraju Ivan Penava.

