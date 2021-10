Pedijatri padaju s nogu, dnevno pregledaju i po 150 djece: 'Bojimo se što će tek biti. Nikada nije bilo ovako'

Posljednjih mjesec dana, od kada je malo zahladilo i od kada su sa radom započeli vrtići, jaslice i osnovne škole, pedijatri u Splitu i cijeloj županiji nerijetko u svojim ordinacijama ostaju raditi i do 23 sata, jer jednostavno od navale roditelja s djecom ne stignu sve u svoje redovito radno vrijeme završiti, odnosno pregledati djecu. Jedna poznata splitska pedijatrica, koja svoju ambulantu ima na Školskoj poliklinici, u ponedjeljak je oborila osobni rekord jer je u popodnevnoj smjeni imala 150 malih pacijenata. Još je osim toga morala, nakon završetka "radnog maratona" odgovarati na mailove, mobitele...

- Svi pedijatri u Splitu i SDŽ-u padaju s nogu. Situacija nije normalna i zaista je teško predvidjeti može li se sve ovo izdržati. Osobno sam u ponedjeljak u ordinaciji pregledao 120 svojih malih pacijenata. Najčešće se radi o infekcijama dišnog sustava i virozama, a ima i nešto COVID-a, ali to je kod djece u zaista minornim brojkama.

Radimo kao na tvorničkoj traci. Mene naš posao podsjeća na film Charlieja Chaplina u kojemu je on radio na tvorničkoj traci i nakon što bi završio posao, hodajući prema kući radio je iste pokrete kao na toj traci, jer jednostavno nije mogao prestati - kazuje dr. Ante Omazić, poznati pedijatar koji svoju ambulantu ima u Kaštel Sućurcu za Slobodnu Dalmaciju.

Do prije otprilike mjesec dana mali pacijenti su bili naručivani na preglede i nije bilo toliko gužve.

- Naručivali smo ih između sistematskih pregleda i oni su uredno dolazili. U čekaonici ne bi bilo više od jedno-dvoje djece. Sada u čekaonici sa bude 7-8 djece plus roditelji, u svojevrsnoj predčekaonici još toliko, a po automobilima na parkingu, pred zgradom ambulante ih sjedi još desetak. Svake godine kada počinju vrtići i škole imali smo porast pregleda, ali nikada ovako, ovo je prestrašno - govori dr. Omazić.

Kaže da je uglavnom riječ o jasličarima, odnosno djeci već od devet mjeseci života pa do treće godine, koje roditelji žele upisati u jaslice. Nemaju gdje s djecom jer više nema "baka servisa", odnosno i bake i djedovi danas rade i nakon odlaska u mirovinu, pa nema tko djecu čuvati i sada djecu već do prve godine života sve više žele upisati u jaslice.

Roditelji i za najmanje zdravstvene probleme svoje djece hitaju kod pedijatra.

- To je i normalno. Jer kašljanje i malo povišena temperatura kod malog djeteta izaziva velike neprilike, puno veće nego kod starijeg djeteta ili odraslog čovjeka. Malo kašlja ili "par crtica" fibre kod odraslog čovjeka ne predstavlja problem, ali djetetu do godinu dana to je velik problem. Uz to, sad imamo more informacija na društvenim mrežama i u medijima, roditelji sve više čitaju i onda kada nešto pročitaju, a to nešto slično je kod njihovog djeteta, odmah se preplaše i dolaze liječniku. Roditelji odmah gledaju ili promisle na najgoru varijantu. No, to je normalno, u svijesti svih roditelja.

Zbog velikog broja djece, mnogi pedijatri preusmjeravaju djecu koja imaju više od sedam godina kod obiteljskih liječnika.

- Ali i tu je problem, jer su kolege obiteljski liječnici također pretrpani kao i mi. To vam je jedan začarani krug iz kojeg je teško izići. Mi se godinama zalažemo da pedijatrijski normativ u primarnoj zdravstvenoj zaštiti po liječniku bude 800, najviše 900 pacijenata, i tada bismo mogli normalno raditi. No, velika većina nas sada ima maksimalan dozvoljen broj malih pacijenata, a to je 1190, s time da preko toga još imamo 500 do tisuću onih starijih od sedam godina o kojima skrbimo. A to je neodrživo. Ljudi "pucaju po šavu", gube svoj obiteljski život, prenapregnuti su, nemaju vremena za sebe i svoje obitelji i samo je pitanje kada će netko od nas "puknuti" - zaključuje Omazić.

Kako su rekli splitski pedijatri, ovaj listopad je za 30 do 40 posto lošiji po broju svakodnevnih pregleda od rujna.