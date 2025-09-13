Naši Portali
Danko Plevnik:

'Pavelić nije imao dvostrukih ili trostrukih konotacija. Jesi li Židov, Srbin, Rom ili Hrvat antifašist pa i nelojalan ustaša – pravac Jasenovac'

Autor
Goran Gerovac
13.09.2025.
u 14:10

Odustajanjem od mirotvorstva EU se priprema za novi svjetski rat tako da mora smanjivati izdatke za zdravstvo i školstvo kako bi podigao vojnu potrošnju

Za novinara je danas najveći uspjeh dočekati mirovinu, rekao mi je prije nekoliko godina Danko Plevnik, karlovački novinar, publicist i sjajan poznavatelj međunarodnih i domaćih odnosa. Analitičan, duhovit, britak na jeziku i na peru, s nepokolebljivim osobnim stavom od kojeg ne odustaje, bilo to popularno ili ne, Plevnik je glas koji danas itekako nedostaje ovom društvu. Bez obzira na to što je dočekao spomenuti novinarski najveći uspjeh, osobno bih više volio da je i dalje aktivno, tu s nama koji živimo u epohalnom vremenu rapidnog uništavanja i gašenja novinarske struke. Bio bi jedan od onih koji bi silan trud politike, kapitala i gluposti na tom poslu urušavanja činio puno težim.

