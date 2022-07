Pas s demodikozom nije zarazan za druge životinje, a ni za ljude

Demodikoza je parazitarna bolest uzrokovana parazitom iz roda demodex. Iako u narodu poznata pod nazivom „šuga“, to nije sasvim ispravan termin. Naime, dva su oblika parazitarne invazije koje uzrokuju slične simptome kod ljubimaca, sarkoptoza i demodikoza. Sarcoptes parazitira unutar kože, dok se demodex nalazi u dlačnom folikulu.

Demodex se fiziološki nalazi u dlačnom folikulu svakog psa, kao i čovjeka. Kod zdravog psa i čovjeka neće uzrokovati nastanak bolesti. Važno je napomenuti da su ovi paraziti vrsno specifični i ne mogu prijeći s psa na čovjeka i obrnuto. Ako je vaš ljubimac obolio od demodikoze, važno je održavati higijenu, no bez straha od oboljenja ostalih ukućana i ljubimaca. Psi se uglavnom inficiraju kao štenci. Prilikom sisanja demodex prelazi s majčinog dlačnog folikula na štence. Njihov imunološki sustav nije u potpunosti zreo te su zbog toga podložniji razvoju bolesti. Oboljenje se uglavnom pojavljuje kod pasa mlađih od 12 mjeseci. Posebice ukoliko imaju dodatnu konkurentnu bolest, primjerice neliječene crijevne parazite (Giardia, Isospora,..). Kod odraslih pasa demodikoza će rijetko biti uzrok kožnih oboljenja. Unatoč tome, može se pojaviti ako je ljubimac u mlađoj dobi prebolio demodikozu ili mu je imunološki sustav oslabio zbog neke druge bolesti.

Vlasnik će na ljubimcu primijetiti bezdlačna područja, masnu kožu s pojavom krasti te crvenila. Svrbež može biti prisutan, no najčešće izostaje za razliku od sarkoptoze gdje je to najizraženiji simptom. Ove promjene u početku su lokalizirane na jedno ili dva manja mjesta, pretežno u području glave, oko očiju. S napretkom bolesti mogu se proširiti po cijelom tijelu. Tada se radi o generaliziranoj demodikozi koja može uzrokovati sistemski odgovor organizma, povišenu tjelesnu temperaturu i bolnost.

Foto: Privatni album

Ako primijetite bezdlačna područja na ljubimcu, posjetite svog veterinara kako bi što prije mogli započeti s liječenjem. Veterinar će uzeti iscrpnu anamnezu o vrsti zaštite protiv unutarnjih i vanjskih nametnika koju koristite na ljubimcu te njegovoj ishrani i okolini u kojoj boravi, s ciljem isključivanja drugih uzroka kožnih oboljenja. Za postavljanje dijagnoze potrebno je uzeti duboke strugotine kože (najčešće skalpelom) te uzorak pogledati ispod mikroskopa. Karakteristični paraziti oblika cigare lako su prepoznatljivi. U slučaju jakih invazija parazit se može dokazati i u uzorku fecesa koprološkom pretragom. Stoga je dobro prije posjeta veterinaru skupiti uzorak stolice te se s njim dogovoriti o daljem postupanju. Demodikoza kod odraslih pasa izuzetno je rijetka. Stoga je potrebno provesti detaljni sistematski pregled kako bi se utvrdio uzrok oslabljenog imunološkog sustava.

Liječenje je multimodalno te se provodi upotrebom oralnih (tablete) i topikalnih („spot on“) antiparazitarnih preparata u kombinaciji sa šamponima (npr. na bazi klorheksidina) i nošenjem elizabetanskog ovratnika. U slučaju sekundarne bakterijske infekcije kože uvodi se i antibiotska terapija. Ovisno o težini kliničkih znakova bolesti veterinar će odabrati najučinkovitiju kombinaciju terapije za vašeg ljubimca. Liječenje demodikoze dugotrajno je i naporno, kako za ljubimca, tako i za vlasnika. Može potrajati i do nekoliko mjeseci, a relapsi bolesti mogući su unutar 3 do 6 mjeseci od prestanka terapije. Izliječenim ljubimca možemo smatrati ukoliko nema kliničkih znakova bolesti te su dvije uzastopne kontrolne strugotine kože mikroskopski negativne. U lakšim slučajevima demodikoza se može povući samostalno, no uputno je potražiti savjet veterinara.

Uz ispravno liječenje većina pasa se u potpunosti oporavi bez trajnih posljedica. Liječenje može potrajati mjesecima te zahtjeva jasnu komunikaciju veterinara i vlasnika. Pas obolio od demodikoze nije zarazan za čovjeka ni ostale životinje u svojoj okolini. Iako se parazit ne zadržava u okolišu, važno je održavati higijenu prostora u kojem ljubimac boravi. Zbog prevencije povrata bolesti i nakon izlječenja potrebna je redovita upotreba antiparazitarnih pripravaka. Pobrinite se za zdravlje vašeg ljubimca kako bi se njegov imunološki sustav sam mogao boriti protiv lakših oblika bolesti.