Hot spot – od malog crvenila do bolne i vlažne otekline na koži

Hot spot jedno je od najčešćih kožnih oboljenja kod pasa. Pojavljuje se pretežno u ljetnim mjesecima, u razdoblju kada prevladavaju visoke temperature zraka i visoka vlažnost. Javlja se iznenada i u početku je sve naizgled bezazleno, no ako se pravodobno ne liječi, vrlo brzo može početi dramatično izgledati. Može se javiti kod svih pasmina, ali češće je u onih s gustom dlakom te kod ljubimaca koji vole plivati ili zabavljati se u vodi.

Hot spot je kožna infekcija, odnosno vlažni dermatitis nastao češanjem ili lizanjem nadražene kože. Kao posljedica češanja i lizanja mogu nastati bolne otekline, a ponekad je posljedica i pojava iscjetka. Lizanjem psi stvaraju pogodne uvjete za nastanak sekundarne bakterijske infekcije čime se dodatno pojačava osjećaj svrbeža. Tako se ljubimci nalaze u začaranom krugu češanja i samoozljeđivanja. Uzroci svrbeža su brojni, od unutarnjih i vanjskih nametnika, alergije na buhe (preosjetljivost na ugriz buhe), alergije na hranu, atopijskog dermatitisa, upale analnih vrećica, nadražujuće tvari, uprljane i vlažne dlake te nepoželjnih ponašanja uzrokovanih stresom i dosadom (stereotipije).

Hot spot uglavnom se javlja na području glave, vrata, kukova i ekstremiteta, no to ne isključuje njegovu pojavu na ostatku tijela. Nastaje kao gotovo neprimjetno crvenilo nalik ubodu insekta te se brzo razvije u bolnu vlažnu oteklinu koja često zna imati neugodan miris. Vlasnici primjećuju crvenilo na koži ljubimca, gubitak dlake, krvarenje, ogrebotine ili kraste, zelenkasti iscjedak (posljedica bakterijske infekcije) te neugodan miris. Područje je bolno na dodir, a promjene su najčešće kružne i dobro ograničene. Kad vlasnik uoči navedene promjene, treba se javiti veterinaru koji će nakon detaljnog pregleda donijeti odluku o daljnjim postupcima liječenja. Pri pregledu, ali i kod kuće, ljubimac će se zbog bolnosti opirati. No svaki vlasnik treba znati da nije preporučljivo davati psu lijekove protiv bolova bez prethodnog savjetovanja s veterinarom. Ako je potrebno, veterinar će odrediti prikladni pripravak i odgovarajuću dozu.

Liječenje ovisi o težini simptoma. Ponekad će biti dovoljno tretirati samo zahvaćeno područje, ali u nekim slučajevima potrebna je i sistemska terapija. Veterinar će područje obrijati, isprati ga fiziološkom otopinom ili nekim drugim preparatom na bazi klorheksidina te osušiti. U iznimnim slučajevima, kada lokalna terapija antibiotskim mastima nije dovoljno djelotvorna, uzima se bris kako bi se točnije odredilo koje su se bakterije nastanile i kojim ih se pripravcima može riješiti. U slučaju jakog svrbeža veterinar može aplicirati i kortikosteroidnu terapiju. Kako bi se prekinuo začarani krug češanja i lizanja, područje koje je pogođeno mora se zaštititi stavljanjem elizabetanskog ovratnika, a možete se poslužiti i improvizacijom (majica i sl.). Također, važno je da vlasnik slijedi upute veterinara. Kako se hot spot brzo pojavljuje, uz pravilan tretman veterinara i angažiranost vlasnika brzo se i povlači. Uglavnom je potrebno od tri do sedam dana za povlačenje kožnih promjena te 2 – 3 tjedna za ponovni rast dlake.

Najbolji način sprečavanja nastanka hot spota jest suzbijanje uzroka svrbeža i kožnih infekcija. Nažalost, unatoč trudu veterinara nije uvijek moguće otkriti koji je točan uzrok, stoga je važno da vlasnici djeluju na sve uzroke redovito tretirajući životinju protiv vanjskih i unutarnjih nametnika. Okupajte svoje ljubimce ako se uprljaju te nakon kupanja dobro osušite dlaku. Održavanje krzna čistim i urednim od velike je važnosti. Dodaci prehrani kao što su lososovo ulje i omega 3 masne kiseline mogu doprinijeti zdravlju kože i dlake. Primijetite li da se vaš ljubimac intenzivno češe i liže, do posjeta veterinaru pokušajte spriječiti lizanje i češanje stavljanjem ovratnika ili nekom improvizacijom.

Hot spot je bolan i naporan problem za vašeg ljubimca te se može često pojavljivati ako je uzrok nepoznat ili se nepravilno liječi. Stoga nemojte odgađati posjet veterinaru i olakšajte tegobe svom ljubimcu. Uz pravilno postupanje veterinara i vlasnika hot spot će se brzo suzbiti i vaš ljubimac neće imati trajnih posljedica.