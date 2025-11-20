Parlament BiH tek sad usvojio prijedlog proračuna za 2025. godinu

Dom naroda parlamenta BiH u četvrtak je prihvatio prijedlog proračuna za 2025., tek nešto više od mjesec dana prije isteka godine na koju se odnosi a razlog ovog rekordnog kašnjenja bili su višemjesečni politički prijepori unutar vladajuće koalicije koja se odavno praktično raspala. Formalno izglasavanje ovogodišnjeg proračuna koji je s petomjesečnim zakašnjenjem predložen tek u ožujku bilo je nužno zbog osnovice koja se iz njega izvodi za planiranje proračuna za 2026. godinu na što je podsjetio i ministar financija Srđan Amidžić. "To da mi za cijelu godinu ne možemo imati donesen proračun za mene je sramno i porazno", kazao je komentirajući kašnjenje oporbeni zastupnik Želimir Nešković.

Za Dom naroda parlamenta BiH uspjeh je bio već to što su održali sjednicu jer je to tijelo već mjesecima suočeno s različitim blokadama a sve je rezultat različitih nastojanja da se izmijeni struktura vlasti za što nema osigurane većine. "Pošto smo deset mjeseci do izbora (u listopadu 2026.) predložio bih da ne testiramo dobru volju jednih, drugih ili trećih", kazao je na sjednici u četvrtak zastupnik i čelnik HDZ BiH Dragan Čović pozivajući ostale zastupnike da se što prije usuglase i o dva zakona nužna za otvaranje pristupnih pregovora s EU-om prije kraja godine.

Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine prijedlog proračuna usvojio je u ponedjeljak nakon rasprave u kojoj su kao i na Domu naroda pljuštale optužbe između zastupnika vlasti i oporbe za neodgovorni rad i ponašanje zbog činjenice da se s tim dokumentom kasnilo godinu dana.

Proračun u obliku kakvoga je nakon višemjesečnih prijepora i neuspjelih pokušaja usuglašavanja predložilo Predsjedništvo BiH iznosi nešto manje od 800 milijuna eura i po pravilu je znatno manji od proračuna dva entiteta jer se uglavnom svodi na osiguravanje sredstava za funkcioniranje različitih institucija na državnoj razini te na otplatu vanjskog duga.

Za predloženi proračun u Zastupničkom je domu glasala tijesna natpolovična većina zastupnika no među onima koji su se protivili prijedlogu bilo je i zastupnika iz stranaka koje su dio vladajuće koalicije. Zastupnici vladajuće Naše stranke (NS) tako su kritizirali prijedlog jer je iz njega, na inzistiranje stranaka iz Republike Srpske, izostavljeno financiranje sedam institucija kulture BiH poput Zemaljskog muzeja u Sarajevu ali i potpora javnom radio-televizijskom servisu BHRT koji je zbog nagomilanih dugova pred opasnošću od gašenja.

Zastupnici SDP BiH glasali su za prijedlog samo stoga što su iz sindikata državnih službenika za 1. prosinca najavili masovni prosvjed i blokade jer je neusvajanje proračuna onemogućilo povećanje plaća kojemu su se nadali još početkom godine. Usvajanjem proračuna njih oko 22 tisuće dobit će jednokratnu potporu u protuvrijednosti od 500 eura. Prijedloga proračuna BiH za 2026. godinu još nema na vidiku.