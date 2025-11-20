Naši Portali
NAZVAO GA NACISTOM

BiH: Košarac udario po Schmidtu i slao mu nacistički 'poklon' pa dobio oštar odgovor

Banja Luka: Skup podrške Miloradu Dodiku nakon izricanja presude
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
20.11.2025.
u 17:51

"Slanje SS kacige kao 'artefakta' je dodatni izraz nepoštovanja i provokacije, kojem nedostaje svaki vid diplomatske etike i ne priliči jednom nositelju javne funkcije jedne europske zemlje, koja bi se trebala nalaziti na putu u EU", navodi njemačko veleposlanstvo

Njemačko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini oštro je u četvrtak kritiziralo ministra vanjske trgovine te zemlje Stašu Košarca koji je drsko vrijeđao visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta uspoređujući ga s nacistima. Košarac je ujedno visoki dužnosnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke na čijem je čelu Milorad Dodik, a mediji u Republici Srpskoj su tijekom dana objavili njegovu poruku Schmidtu pod naslovom "pismo okupatoru". Uz niz uvreda koje mu je uputio, Košarac je visokom predstavniku spakirao kao poklon u vreći ratni trofej odnosno kacigu njemačke vojske iz Drugog svjetskog rata s oznakama pripadnika SS postrojbi.

"Ova kaciga je ostavština tvojih nacističkih predaka, koji su ubijali moj narod u najmračnijem periodu ljudske civilizacije", napisao je Košarac u poruci Schmidtu u kojoj ga je opisao kao štovatelja tradicija nacističke vojske. Što ga je točno potaknulo na ovu provokaciju nije pojašnjavao. Dodik i ostali dužnosnici SNSD-a već mjesecima govore negativno o Schmidtu i osporavaju njegov mandat. Dodik je do sada prednjačio u uvredama na račun visokog predstavnika no potez ministra Košarca ipak je bez presedana. Iz njemačkog su veleposlanstva na to reagirali izjavom u kojoj su naveli kako su duboko šokirani onim što je Košarac napravio a posebice usporedbama s nacistima.

"Ovakve usporedbe nisu samo neukusne već su i svjesno iskrivljavanje povijesnih činjenica. Slanje SS kacige kao 'artefakta' je dodatni izraz nepoštovanja i provokacije, kojem nedostaje svaki vid diplomatske etike i ne priliči jednom nositelju javne funkcije jedne europske zemlje, koja bi se trebala nalaziti na putu u EU", naveli su. Upozorili su i na zlouporabu povijesnog konteksta za političku polemiku jer se time vrijeđaju žrtve nacističkih zločina. Istaknuli su kako Schmidt ima punu potporu Njemačke za obavljanje svoje zadaće u BiH u korist svih građana te zemlje. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je tijekom prošlotjednog posjeta Sarajevu potvrdio kako Schmidt ima jasnu potporu Berlina za obavljanje dužnosti visokog predstavnika u BiH.

FOTO Kolona sjećanja prolazi Vukovarom: Pogledajte prizore iz grada heroja
Banja Luka: Skup podrške Miloradu Dodiku nakon izricanja presude
Ključne riječi
Drugi svjetski rat SNSD BiH Staša Košarac

Avatar juma
juma
18:58 20.11.2025.

Njemačka se prema Srbiji uvijek odnosila potpuno neutralno. Problem je što su Srbi uvijek prvi izazivali i napali nahuškani od Velike Britanije poradi vlastitih imperijalnih interesa. Poslije su bježali i to uvijek preko Albanije, tražeći zaštitu od pokrovitelja.

ŽA
žabac
18:27 20.11.2025.

Ne razumijem što je čovjek krivo rekao ili napravio. Povijesna činjenica je da su Srbi u BiH tri puta nagrabusili od Njemaca ili Austrijanaca. Aneks Bosne od Austrougarske kada su uglednije Srbe vješali za primjer ostalim koji se nisu slagalii sa AustroUgarskim anšlusom, Prvi svjetski rat opet Austrougarska vojska i na kraju Drugi svjetski rat. Normalna stvar da im je pun kufer Njemaca.

