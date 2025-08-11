Naši Portali
DUGOOČEKIVANI SUSRET

Trump Aljasku nazvao 'Rusijom' pa otkrio plan za Putina: 'Prve dvije minute bit će mi ključne'

Večernji.hr
11.08.2025.
u 18:28

Iako tvrdi da neće posredovati u formalnim pregovorima između Moskve i Kijeva, Trump je poručio da želi vidjeti “primirje i najbolji mogući sporazum za obje strane”

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u ponedjeljak da će se u petak na Aljasci sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nazvavši razgovore “uvodnim sastankom” na kojem planira zatražiti od ruskog čelnika da “okonča rat” u Ukrajini.  Prilikom najave susreta, Trump je izazvao osmijehe gafom rekavši novinarima: “Idem u Rusiju u petak”, premda Aljaska nije dio Rusije još od 1867. godine, prenosi The Guardian.

“Ovo je rat koji se nikada nije trebao dogoditi. Da sam bio predsjednik, nikada se ne bi dogodio”, rekao je Trump. Iako tvrdi da neće posredovati u formalnim pregovorima između Moskve i Kijeva, Trump je poručio da želi vidjeti “primirje i najbolji mogući sporazum za obje strane”. Dodao je kako vjeruje da Putin želi završiti sukob, no podsjetio je da ga je ruski čelnik ranije razočarao – nakon “dobrog razgovora” uslijedilo bi bombardiranje Kijeva ili drugih gradova.

Na pitanje hoće li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjelovati na pregovorima, Trump je odgovorio da “nije bio dio toga”, uz napomenu da bi “mogao doći”, ali da je “u protekle tri i pol godine imao mnogo sastanaka, a ništa se nije promijenilo”. Trump smatra da će “vjerojatno u prve dvije minute” razgovora s Putinom znati može li se postići dogovor. Ako ruska ponuda bude poštena, kaže da će najprije “iz poštovanja” nazvati Zelenskog, a potom obavijestiti čelnike Europske unije i NATO-a. Također je dodao da bi, ako razgovori prođu dobro, SAD i Rusija mogli jednog dana postati trgovinski partneri.

“Rusija ima vrlo vrijedno zemljište, ako bi Vladimir Putin krenuo prema poslu umjesto prema ratu”, poručio je Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da ustupci Rusiji ne vode ka miru. “Rusija odbija zaustaviti ubojstva i ne smije za to dobiti nikakve nagrade”, rekao je, ističući da je samo u posljednja 24 sata na bojišnici zabilježeno 137 sukoba, prenosi Sky News.

Poljski premijer Donald Tusk naglasio je da je Washington obećao konzultirati europske partnere prije sastanka Trumpa i Putina te da Ukrajina mora sudjelovati u svim pregovorima o okončanju rata. Slično je poručio i španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares, koji je istaknuo da se o teritoriju Ukrajine ne smije odlučivati bez njezina pristanka. Sastanak s Putinom smatra pozitivnim samo ako vodi prema “istinskom miru, a ne trajnom kršenju ukrajinskog suvereniteta i europske sigurnosti”.

Iscurili detalji mira kojeg dogovaraju Trump i Putin: Ovako su zamislili komadanje Ukrajine?
Ključne riječi
Aljaska Vladimir Putin SAD Rusija Donald Trump

FU
Fusnota
18:34 11.08.2025.

Žuti kao nestabilna osoba naspram Vljade nema što tražiti Vljado mi samo treba spomenuti eliksir za rast kose i evo dogovora!

Želite prijaviti greške?

