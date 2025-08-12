Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
VAŽAN SUSRET

Bijela kuća objavila gdje će se sastati Trump i Putin: Sastanak će biti 'vježba slušanja' za predsjednika

US President Donald TRUMP (left) can imagine a meeting with Russian President Vladimir PUTIN.
Presidential Office of Ukraine/D/Ilustracija
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
12.08.2025.
u 20:15

“Prije svega, on (Putin) će imati sastanak na američkom tlu, što smatram njegovom osobnom pobjedom“

Sastanak u petak između američkog i ruskog predsjednika Donalda TrumpaVladimira Putina održat će se u Anchorageu na Aljasci, objavila je u utorak Bijela kuća. Glasnogovornica Karoline Leavitt rekla je na konferenciji za novinare da će u petak ujutro Trump otputovati u Anchorage. Sastanak će biti 'jedan na jedan', dodala je. Na pitanje kako će Trump mjeriti uspjeh svog sastanka s Putinom, Leavitt je kazala da će predsjednik razgovarati s medijima nakon samita. Dodala je da će sastanak biti "vježba slušanja" za predsjednika.

Ona je nagovijestila da postoje planovi da Trump u budućnosti posjeti Rusiju. Kremlj i Bijela kuća su ranije najavili da će se Putin i Trump sastati na Aljasci 15. kolovoza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je samit "osobna pobjeda" za Putina. “Prije svega, on (Putin) će imati sastanak na američkom tlu, što smatram njegovom osobnom pobjedom“, rekao je Zelenskij novinarima, dodajući da će sastanak izvući ruskog predsjednika iz „izolacije“ i odgoditi moguće američke sankcije protiv Moskve. Leavitt je pojasnila da se Trump nada da će se u nekom trenutku u budućnosti održati trilateralni sastanak sa Zelenskijem, ali naglasila da će Trumpu sada boravak s Putinom u istoj prostoriji biti "najbolji pokazatelj kako okončati ovaj rat".

Ključne riječi
Aljaska samit Putin Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
IG
IgorY
20:33 12.08.2025.

Svi znamo da Zelenski nije fktor i ne samo oni bnego i ovi sterilni EU političari i čemu ih se onda gura kao nekakve faktore kada su apsolutno beznačajni i ne odlučuju o ničemu. Imali su tri godine prilike neštoto poduzeti, a svo to vrijeme samo su podgrijavali rat, a kao oni su sad za mir.

EL
Elias
20:19 12.08.2025.

Nova Jalta?

