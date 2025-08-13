Ovo je mjesto gdje će se razgovarati o kraju rata: 'Putin bi mogao iskoristiti povijesni presedan...'

Američki predsjednik Donald Trump sastat će se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u vojnoj bazi Elmendorf-Richardson u Anchorageu, Aljaska, u pokušaju da se dođe do rješenja za rat u Ukrajini. Ovaj povijesni sastanak, prvi posjet ruskog predsjednika Anchorageu, budi pozornost zbog svoje geostrateške simbolike i potencijalnih diplomatskih implikacija. Baza Elmendorf-Richardson, koja objedinjuje zračne snage Elmendorf i kopnene snage Fort Richardson, smještena je u području od iznimne važnosti za obje zemlje. Aljaska, kupljena od Ruskog Carstva 1867. godine za 7,2 milijuna dolara, nalazi se na samo nekoliko kilometara od Rusije. Naime, pozicionirani u srcu Beringovog tjesnaca, Diomedovi otoci čine najbližu točku susreta Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Mali Diomedov otok na istoku nalazi se pod američkom jurisdikcijom, dok je zapadni Veliki Diomedov otok u sastavu Rusije. Iako je udaljen manje od četiri kilometra, Veliki Diomed je cijeli jedan dan ispred Malog Diomeda.

Tijekom hladnog rata baza je bila ključna u obrani SAD-a od Sovjetskog Saveza, prema podacima Kongresne knjižnice, što ovaj izbor lokacije čini posebno osjetljivim. Odabir Aljaske za ovaj sastanak izazvao je kritike među analitičarima. Nigel Gould-Davies, bivši britanski veleposlanik u Bjelorusiji, izrazio je zabrinutost da bi Putin mogao iskoristiti povijesni presedan prodaje Aljaske kako bi argumentirao svoje teritorijalne zahtjeve prema Ukrajini. "Lako je zamisliti Putina kako kaže: 'Dali smo vam Aljasku. Zašto nam Ukrajina ne može dati dio svog teritorija?'" upozorio je Gould-Davies, piše Sky News.

Elmendorf-Richardson nije samo strateški značajna, već i dom borbenih zrakoplova poput F-22 Raptora, za koji američko Zrakoplovstvo tvrdi da „nema premca među poznatim ili planiranim borbenim zrakoplovima“. Baza se nalazi u slikovitom području okruženom snijegom prekrivenim planinama, ledenjacima i bogatim divljim životom, kako opisuje američko Ministarstvo obrane. Međutim, udaljenost baze nameće logističke izazove – posjetiteljima se savjetuje da ponesu hitne komplete, hranu, deke i dodatno gorivo za putovanje automobilom. Ovo će biti Trumpovo prvo putovanje na Aljasku u njegovu drugom mandatu, iako je tijekom prvog mandata nekoliko puta posjetio Elmendorf-Richardson. Bivši predsjednici Joe Biden i Barack Obama također su posjetili bazu, pri čemu je Obama 2015. godine postao prvi predsjednik koji je kročio sjeverno od Arktičkog kruga tijekom posjeta Aljasci.

Sastanak između Trumpa i Putina dolazi u ključnom trenutku dok svijet pomno prati razvoj događaja u Ukrajini. Iako su detalji pregovora još uvijek nejasni, očekuje se da će razgovori obuhvatiti pitanja deeskalacije sukoba i moguće diplomatske kompromise. Međutim, izbor Aljaske kao mjesta sastanka već je izazvao žestoke rasprave o tome hoće li ova lokacija ojačati ili oslabiti američku poziciju u pregovorima.