Zašto Putin u SAD-u neće biti uhićen?

Lokacija za susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina je neočekivana. Iako je Aljaska geografski blizu Rusije - manje od tri milje udaljena na najužem dijelu - vrlo je daleko od neutralnog tla, analizira Ivor Bennet, dopisnik iz Moskve za Sky News. Očekivanje je bilo da će se sresti negdje u sredini, u Saudijskoj Arabiji, ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Umjesto toga, Vladimir Putin će putovati u dvorište Donalda Trumpa. To će biti prvi put da ruski predsjednik posjećuje SAD od rujna 2015., kada je govorio na Općoj skupštini UN-a. Barack Obama je tada bio u Bijeloj kući. U analizi se podsjeća kako SAD nisu članica Međunarodnog kaznenog suda, tako da nema prijetnje uhićenja za Vladimira Putina za kojim je sud izdao 2023. izdao međunarodnu tjeralicu. Ni Rusija ni SAD nisu potpisnice Rimskog statuta kojim je osnovan sud.

Ali da bi omogućile njegov posjet, Ministarstvo financija SAD-a će vjerojatno morati ukinuti sankcije protiv Putina, kao što su učinili kada je njegov izaslanik Kirill Dmitrijev letio u Washington u travnju. Možda je to jedan od razloga zašto je Putin pristao na summit u Aljasci. Umjesto nametanja sankcija Rusiji, kako je Trump prijetio proteklih dana, SAD ih uklanjaju. Čak i ako samo privremeno, to bi bilo iznimno simbolično i ogromna pobjeda za Moskvu. Američki vođa možda misli da kontrolira optiku - predsjednik mirotvorac koji naređuje agresivnom napadaču da putuje na njegov teritorij - ali za Putina, kojeg je Zapad odbacio nakon invazije, ovo bi signaliziralo kategoričan kraj njegove međunarodne izolacije. Donald Trump je rekao da je sporazum o prekidu vatre blizu. Detalji su još uvijek nejasni, ali postoje izvještaji da bi mogao uključivati predaju teritorija Ukrajine, nečemu čemu se Volodimir Zelenski uvijek žestoko protivio.

U svakom slučaju, Putin će imati ono što želi - priliku da dijeli svog susjeda bez da Kijev bude za stolom. I to je još jedan razlog zašto bi Putin pristao na summit, bez obzira na lokaciju. Jer to predstavlja stvarnu mogućnost postizanja njegovih ciljeva. Nije riječ samo o teritoriju za Rusiju. Također želi trajnu neutralnost za Ukrajinu i ograničenja njenih oružanih snaga - dio geopolitičke strategije za sprječavanje proširenja NATO-a. Proteklih mjeseci, unatoč rastućem pritisku SAD-a, Moskva nije pokazala namjeru zaustavljanja rata dok ti zahtjevi nisu ispunjeni. Možda Vladimir Putin misli da summit s Donaldom Trumpom nudi najbolju priliku za njihovo ostvarivanje, zaključuje Bennet.