Palić: Ne odustane li Milanović od nepoštivanja odluke o COVID potvrdama, bit će to državni udar

Ustavnopravni stručnjak Mato Palić komentirao je nedavne izjave predsjednika Zorana Milanovića o kontroli COVID potvrda-

- Ne odustane li predsjednik države, nakon što bude izmijenjen zakon o zaštiti građana od zaraznih bolesti, od nepoštivanja odluke o predočenju COVID potvrda u svojem uredu, bit će to državni udar, ustvrdio je Palić gostujući u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog".

Istaknuo je da će Inspektorat doći u dosta nezgodnu situaciju.

- Ako se to obistini, to vam je po nekoj definiciji državni udar. Dakle, to je korištenje vojske, i njega kao osobe koja je po slovu Ustava vrhovni zapovjednik na način da zabranjuje, dakle da on prenosi naredbu gospodinu Hranju, a onda on vojnicima, da ne puste nikoga u Pantovčak. To nije vojni objekt. To nije vojarna. I ukoliko se to obistini, možemo reći da imamo predsjednika države koji, koristeći svoje ovlasti, jako dvojbeno s aspekta i zakonitosti i ustavnosti, je osoba koja po Ustavu skrbi za usklađeno i stabilno djelovanje tijela državne vlasti, zapravo podriva ustavni poredak države Hrvatske - rekao je.

Predsjednik Zoran Milanović, podsjećamo, govoreći o kontroli COVID potvrda kazao je kako inspekcija u njegov ured neće ući.

- Ja sam odgovorna osoba, ja upravljam vojskom. Pored vojske ne možete ući u Ured predsjednika. U Ured predsjednika se dolazi ili na poziv, a drugi način je nikako, osim, teoretski, u slučaju teškog kaznenog djela s validnim sudskim nalogom za pretres, kazao je Milanović.

