Milanović o obaveznom cijepljenju: 'To je loš put kojim idu uspaničeni političari'

Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije (CRTA) Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Pandemija i obavezno cijepljenje

Na pitanje o obveznom cijepljenju kaže da je to “jako loš put kojim idu uspaničeni i kratkovidni političari”.

“Nisam tradicionalist i konzervativan, neću nikad takav ni biti. U ovom pokušaju kontrole svega vidim opasnosti i posrnuće. EU za to nema kompetencije i ne smije ih imati. Ako ima, neka kaže koje su. Svaki sljedeći korak je prema distopiji, to polako raste, ali kad naraste, kasno je”, kaže Milanović dodajući da u tome imaju i poslušnost hrvatskih političara koji ništa ne razumiju.

“To je besmisleno, ničim znanstveno opravdano i utemeljeno. Ovaj omikron će doći i proći, kao što je i delta došla negdje usred cijepljenja. Mirno i bez straha, ljudi su iz straha spremni davati ficleke slobode, a onda odjednom platno”, kaže predsjednik.

Na pitanje o provjeri COVID potvrda u njegovu uredu, on kaže da pored vojske u njegov ured ne može ući nitko nepozvan ili bez sudskog naloga za pretres.

O šefici DORH-a Zlati Hrvoj Šipek

O slučaju glavne državne odvjetnice kaže kako je trebala otići još prije dva tjedna, odnosno nije trebala to ni postati. “Nepoznata osoba koja se nikad nije bavila kaznenim pravom bude instalirana na to mjesto i onda je se uhvati nekoliko puta u neistinama, lažima. S obzirom na to da se radi o položaju koji ima golemu vlast i da je kontrola nikakva, to mora biti osoba koja uživa razinu povjerenja barem kao Dinko Cvitan. Ova osoba ne uživa ničije povjerenje i to je još jedna fleka na stolnjaku koji nam je stavio HDZ”, kaže.

“Imamo još jednu talačku krizu, i to je sve Andrej Plenković”, kaže.

O stranici 'Hrvatski izdajnici'

Predsjednik je komentirao i stranicu “Hrvatski izdajnici” rekavši da je takva vrsta prozivanja krenula još u vrijeme njegova mandata na čelu vlade.

“Ta vrsta prozivanja i poziva na linč. Tko si ti, bivša komunjaro? O takvim se ljudima radi. Nemam straha za svoju sigurnost, ali čini mi se da su ovo veće budale od onih prije pet godina. Ono nisu ni bile budale, ono su bile barabe”, kaže Milanović.

O sukobu s ministrom obrane Banožićem

Milanović je novinarima rekao i da je Plenković nakon odlaska francuskog predsjednika pozvao admirala Roberta Hranja na razgovor, a onda ga ''odveo'' Banožiću. “Doveo je čovjeka kojem javnost vjeruje, a to je Hranj, i čovjeka kojem nitko ne vjeruje. I dalje je tamo, i dalje sitno ulički, kao ulični džepari potkradaju”, rekao je predsjednik.

“Jedino što može trenutačno jest zabraniti isplatu dnevnica običnim vojnicima koji idu u potpori vrhovnom zapovjedniku u Vukovar. Ja nemam budžet za to, mogu pozvati prijatelje da to podmire. To što Banožić i Plenković rade jest uništavanje hrvatske države. Vlada je dužna dati potporu predsjedniku i nikakav ministar neće odlučivati koliko će pripadnika predsjednikova PZB-a ići u Vukovar”, kaže na pitanje o sukobima s ministrom obrane.

“On je načelniku glavnog Stožera napisao da je budala. To je sižē odgovora ministra, odnosno nekog kriminalca koji mu je to sastavio. To je njegov odgovor Robertu Hranju koji je za njega Aristotel”, govori predsjednik.

“Dok se ne vrati Burčula u službu i dok se ta pijavica ne skine s kičme i karotide admiralu Hranju, mi nemamo o čemu razgovarati”, kaže predsjednik.

“To nije prepucavanje, to je zaštita vojske od razbojnika”, govori Milanović.

“Je l' ja kradem? Je l' moji prijatelji kradu? Je l' moja stranka krade? Jesam li ja postavio polubudale koje nisu u stanju dvije rečenice reći na čelo DORH-a, vrhunskog represivnog aparata u državi? Nemojte klonuti duhom. Treba se boriti”, govori predsjednik.

