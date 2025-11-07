Uhićen lažni liječnik, ima samo 24 godine: Evo kako je prevario brojne Hrvate, imao je i pomoćnike

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim državljaninom Sjeverne Makedonije zbog sumnje u počinjenje osam kaznenih djela prijevare od kojih je jedna u pokušaju. Sumnja se da je od početka rujna do početka studenoga 2025. godine, zajedno sa za sada nepoznatom muškom i ženskom osobom, s ciljem pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi, dovodio u zabludu osobe starije životne dobi sa zagrebačkog, osječkog, vukovarskog i varaždinskog područja te ih navodio da predaju novac i zlatni nakit.

Policija je opisala kako su operirali. Nepoznata osoba je s lokacije izvan Hrvatske s rumunjskog pozivnog broja kontaktirala oštećene osobe te se lažno predstavljala kao liječnik navodeći oštećenima da je član njihove uže obitelji doživio nesretan slučaj odnosno prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen. Potom je, sumnja se, pozivatelj oštećenima lažno predočavao da je u svrhu liječenja odnosno poduzimanja hitnih operativnih zahvata nad članovima njihovih obitelji, potrebno žurno predati novac ili zlatni nakit.

Ljudi uvjereni u istinitost priče, donosili bi novac i zlatni nakit na dogovoreno mjesto na koje bi ih uputio pozivatelj, najčešće u blizini njihovog doma odnosno ispred njihovih kuća ili zgrada. Dočekivao bi ih osumnjičeni 24-godišnjak te sve preuzeo, a potom se udaljio s mjesta događaja.Materijalna šteta pričinjena navedenim kaznenim djelima iznosi oko 81.270 eura. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policija je pozvala sve građane da budu oprezni te da u slučaju zaprimanja poziva ovakvog odnosno sličnog sadržaja poziv odmah prekinu i da o navedenom obavijeste policiju.