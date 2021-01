Senat odlučuje o Trumpovoj sudbini: Demokratima treba 17 glasova republikanaca

Zastupnički dom američkog Kongresa opozvao je predsjednika Donalda Trumpa zbog poticanja svojih pristalica da upadnu u zgradu Kongresa prošlog tjedna. Trump je tako postao prvi američki lider u povijesti koji je dva puta opozvan u donjem domu Kongresa. To još ne znači da je uklonjen s dužnosti jer smjenu predsjednika dvotrećinskom većinom mora potvrditi i Senat, što će demokratima biti teško skupiti, a taj bi dio procesa trebao započeti idućeg tjedna.

Ukupno je 10 republikanaca, uz 222 demokrata, u Zastupničkom domu glasalo za opoziv predsjednika, a javnost je zanimala ta brojka kako bi saznala atmosferu u Republikanskoj stranci uoči glasanja Senata. Prilikom prošlog izglasavanja impeachmenta 2019., protiv Trumpa nije bio nijedan republikanac, što ovog puta nije slučaj. Opoziv je podržalo 232 zastupnika, a protiv je bilo 197 njih, baš svi republikanci.

Glasanje je održano u istoj zgradi koja je napadnuta prošlog tjedna, ali uz tisuće vojnika koje su održavale sigurnost.

>> VIDEO Nacionalna garda štitila Kongres dok je trajala rasprava o opozivu

– Trump mora otići, on je jasna i postojeća prijetnja naciji koju svi volimo – rekla je predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi.

U utorak je kasno navečer Zastupnički dom izglasao neobvezujuću rezoluciju u kojoj se od potpredsjednika Mikea Pencea tražilo pokretanje postupka koji potpredsjedniku i većini članova vlade dopušta da proglase predsjednika nesposobnim za obavljanje dužnosti. Pence, koji bi u tom slučaju postao privremeni predsjednik, odbio ih je te je priopćio da bi to bilo protivno ustavu, nakon čega je uslijedilo izglasavanje opoziva Trumpa. Sve se to događa samo tjedan dana uoči 20. siječnja kada će biti inauguriran Joe Biden.

Nove brutalne snimke

Trumpa su demokrati, ali i neki republikanci, optužili za poticanje svojih pristaša na pobunu protiv vlade koja je rezultirala upadom radikala u Capitol, zgradu Kongresa 6. siječnja. Bio je to jedan od najturbulentnijih dana u povijesti američke demokracije, a snimke nasilja, koje je završilo smrću petero ljudi, obišle su svijet. Posljednjih dana objavljeni su i novi videi koji pokazuju razmjere i brutalnost fizičkih napada radikalnih desničara na policiju koja je čuvala Capitol. Pokušali su ih uvući u gomilu da bi ih zatim tukli zastavama i hokejskim palicama (valja reći da je dio izgrednika pokušao zaštiti policajce).

>> FOTO Proboj Trumpovih pristaša na Capitol

Pa ipak, možda i važnija vijest od opoziva Trumpa u Zastupničkom domu, jer je on bio očekivan, bili su medijski izvještaji da i Mitch McConnell, najutjecajniji republikanac u državi, smatra za stranku dobrim opoziv predsjednika Trumpa u donjem domu. Njegov stav znatno povećava šanse da se Trumpa na kraju osudi u Senatu ili pak da mu se onemogući daljnje bavljenje politikom. New York Times je prvi objavio da je McConnell privatno rekao da je Trump “počinio prekršaje koji zaslužuju opoziv te da vjeruje da će demokratski opoziv u Zastupničkom domu olakšati uklanjanje Trumpova utjecaja iz stranke”.

Konzervativni je Fox News nakon toga slično izvijestio: izvori bliski republikancu potvrdili su da je “bijesan” na Trumpa. Predsjednik je u utorak rekao da odbacuje svoju krivicu za upad radikala u Kongres te da su riječi koji je prije toga izgovorio svojim pristalicama bile “potpuno primjerene”, a zbog toga si je samo povećao neprijateljstvo među nekim republikancima. Trump je ipak tijekom dan pozvao prosvjednike da ne koriste nasilje ili vandalizam.

McConnell je šef stranke u Senatu, i na glasu je kao vješti operativac. No, nakon što je elektorski kolegij u prosincu izglasao pobjedu Joea Bidena, nju je priznao i McConnell, što ga je dovelo u Trumpovu nemilost. Prije upada radikala u Kongres, koji su željeli spriječiti da parlament potvrdi demokrata kao predsjednika, McConnell je objavio da se ne slaže s dijelom republikanskih senatora koji su pokušali osporiti Bidenovu pobjedu. Nakon objavljenih medijskih izvješća, McConnell je republikanskim kolegama rekao da “još nije donio konačnu odluku” kako će glasati u Senatu.

Među republikancima koji su u Zastupničkom domu glasali za smjenu Trumpa jest i Liz Cheney, kći bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka. No, i ovog puta većina Kongresnika, te oko 70% republikanskih birača, prema anketama, još uvijek podržava Trumpa.

Sam postupak impeachmenta ponešto je složen. Predsjednika opoziva Kongres, što je američko ime za zakonodavno tijelo koje se u većini država naziva parlamentom, ako smatra da je počinio prekršaje dovoljno velike da zavređuju smjenu. Najprije o tomu odlučuje donji, odnosno Zastupnički dom, i to običnom većinom.

U njemu većinu imaju demokrati te se posljednjih dana zbog ozbiljnosti optužbi koje se Trumpu stavljaju na teret i očekivalo da će impeachment proći. Nakon što je jučer izglasan, to znači da je Trump opozvan, ali još ostaje na vlasti jer se slučaj šalje u Senat, gornji dom Kongresa, na ‘suđenje’, odnosno potvrdu ili odbijanje smjene. U Senatu je potrebna dvotrećinska većina za konačnu predsjednikovu smjenu, što znači da će demokratima u Senatu trebati 17 glasova republikanaca.

Do medijskih napisa da je i McConnell za opoziv Trumpa, činilo se da nema šanse za to, ali sada se situacija mijenja, a izgledi da mu se potvrdi opoziv rastu, ali u ovom su trenutku oni još nejasni i ovisit će o atmosferi unutar Republikanske stranke. Predsjednik ne gubi svoju funkciju tako dugo dok mu je Senat ne oduzme, a opoziv u Zastupničkom domu mijenja malo toga u konkretnom smislu. No, važna je i simbolika jer Trump, ako ga Zastupnički dom opozove, postaje prvi predsjednik u američkoj povijesti dva puta opozvan u donjem domu Kongresa. Prije njega su samo dvojica predsjednika bila po jednom opozvana: Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. godine. Trump je prvi put opozvan 2019. nakon što je od ukrajinskih vlasti tražio da istražuju poslovanje Bidenove obitelji u toj zemlji.

Vojska: Biden je pobijedio

Također nije potpuno jasno kada će suđenje Trumpu u Senatu biti održano. Gotovo je sigurno da će ono doći na red tek nakon što Biden već uđe u Bijelu kuću, što znači da će Senat odlučivati o potvrdi opoziva tada već bivšeg predsjednika. Prema jučerašnjim izvješćima, Zastupnički će dom Senatu bez odgađanja poslati slučaj na suđenje, i ono bi trebalo početi sljedećeg tjedna. Senat Trumpu može i zabraniti daljnje političko djelovanje.

U za SAD pomalo nevjerojatnom pismu u utorak šef združenog stožera američke vojske Mark Milley, uime Pentagona, osudio je prošlotjednu pobunu na Capitolu te je priznao Bidenovu pobjedu. Rekao je da vojska podržava miran i ustavni prijenos vlasti.

U međuvremenu se promatrači čude koliko je Washington izgubio na međunarodnom ugledu. U utorak je u posljednji trenutak ministar vanjskih poslova Mike Pompeo otkazao svoj put u Bruxelles i Luksemburg nakon što je šef luksemburške diplomacije Jean Asselborn nazvao Trumpa kriminalcem i “političkim piromanom”

>> VIDEO Nacionalna garda uspostavlja kontrolu nad prosvjednicima