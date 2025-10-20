Pad Amazonova oblaka izazvao globalne internetske poteškoće

Velik internetski kvar pogodio je u ponedjeljak desetke web-stranica i aplikacija diljem svijeta, a korisnici su prijavljivali poteškoće s pristupom mreži nakon problema u Amazonovom servisu za računalstvo u oblaku – Amazon Web Services (AWS). Među pogođenim platformama bili su Snapchat, Roblox, Signal i Duolingo, kao i niz Amazonovih vlastitih usluga, uključujući glavnu internetsku trgovinu i tvrtku Ring, poznatu po pametnim video zvoncima. U Velikoj Britaniji su zahvaćene bile Lloyds banka te njezine podružnice Halifax i Bank of Scotland, dok su korisnici prijavljivali i poteškoće s pristupom web-stranici Porezne i carinske uprave (HMRC). Na društvenim mrežama brojni su korisnici Ringa prijavljivali da im uređaji ne rade.

Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježene su desetci tisuća prijava problema na svakoj od pogođenih aplikacija. Među ostalima, poteškoće su imali Wordle, Coinbase, Slack, Pokémon Go, Epic Games, PlayStation Network i Peloton. Oko 10:30 po britanskom vremenu, Amazon je izvijestio da problem, koji je započeo oko 8 sati ujutro, pokazuje "značajne znakove oporavka“. U 11 sati dodali su da su se "globalne usluge i funkcije koje ovise o regiji US-EAST-1 također oporavile". Amazon je naveo da je kvar potekao s istočne obale SAD-a, u sklopu Amazon Web Servicesa, jedinice koja pruža ključnu internetsku infrastrukturu brojnim tvrtkama koje iznajmljuju prostor na Amazonovim poslužiteljima. AWS je inače najveća svjetska platforma za računalstvo u oblaku.

Neposredno nakon ponoći po američkom pacifičkom vremenu (8 ujutro po britanskom), Amazon je potvrdio „povećane stope pogrešaka i kašnjenja“ u svojim uslugama u toj regiji. Val problema brzo se proširio svijetom, a stranica Downdetector bilježila je iste poteškoće na više kontinenata. Tvrtka Cisco’s Thousand Eyes, koja prati internetske kvarove, također je u ponedjeljak ujutro zabilježila naglo povećanje problema, osobito u saveznoj državi Virginiji, gdje se nalazi Amazonova regija US-East-1 – mjesto na kojem su poteškoće započele. Prema riječima Rafea Pillinga, direktora odjela za prijetnje u tvrtki Sophos, kvar nije posljedica kibernetičkog napada, nego tehničkog problema. AWS je u svom statusnom izvještaju naveo da se poteškoće odnose na DynamoDB, bazu podataka koja omogućuje web-stranicama pristup njihovim informacijama.

- Kad god se ovako nešto dogodi, razumljivo je da se posumnja na hakerski napad. No, AWS ima izuzetno razgranatu i složenu infrastrukturu, pa i najmanji kvar može izazvati velike poremećaje. U ovom slučaju čini se da se radi o internom IT problemu s bazom podataka, koji pokušavaju riješiti s najvišim prioritetom - rekao je Pilling, prenosi The Guardian. Dr. Corinne Cath-Speth, voditeljica digitalnog odjela u organizaciji ARTICLE 19 za ljudska prava, upozorila je da ovaj incident pokazuje opasnost prevelike koncentracije digitalne infrastrukture u rukama malog broja kompanija.

- Hitno nam je potrebna veća raznolikost u području cloud računalstva. Infrastruktura koja podupire demokratsku raspravu, neovisno novinarstvo i sigurnu komunikaciju ne smije ovisiti o nekolicini korporacija - rekla je. Britanska vlada potvrdila je da je u kontaktu s Amazonom zbog internetskog prekida u ponedjeljak. - Svjesni smo incidenta koji utječe na Amazon Web Services i niz online servisa koji se oslanjaju na njihovu infrastrukturu. Putem naših ustaljenih kanala za odgovor na incidente, u kontaktu smo s tvrtkom koja radi na što bržoj obnovi usluga - poručio je glasnogovornik vlade.