Eksplozija na jahti u marini u Rogoznici, dvojica ozlijeđena

Danas oko 12,04 sati je u Marini Frapa u Rogoznici došlo do eksplozije na usidrenoj jahti, a prema, do sada, utvrđenom na usidrenoj jahti u vlasništvu tvrtke iz Šibenika, je došlo do eksplozije i požara.

Tom prilikom su ozlijeđeni 24-godišnjak i 28-godišnjak, kao zaposlenici tvrtke koja posluje u okviru Marine Frapa. Ozlijeđeni su prevezeni u Opću bolnicu Šibenik, radi pružanja liječničke pomoći - rekla nam je glasnogovornica PU Šibensko-kninske Marica Kosor.

Požar je ugašen u 12.30 sati, a sve okolnosti ovog događaja će se utvrditi očevidom.