Ovo su zanimanja s beneficiranim radnim stažom u Hrvatskoj, u mirovinu neki idu i 10 godina ranije

Beneficirani radni staž, službeno poznat kao staž osiguranja s povećanim trajanjem, zakonski je mehanizam osmišljen kao kompenzacija radnicima koji svoj radni vijek provode u uvjetima povećanog fizičkog i psihičkog napora, izloženi opasnostima ili štetnim utjecajima. Svrha ove mjere nije samo omogućiti raniji odlazak u mirovinu, već i zaštititi zdravlje i radnu sposobnost onih čiji poslovi dugoročno iscrpljuju organizam. U Hrvatskoj je to pravo regulirano prvenstveno Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Njime su redefinirana radna mjesta i zanimanja koja ispunjavaju uvjete za ovu važnu socijalnu i zdravstvenu mjeru zaštite.

Ključ benefita leži u načinu obračuna staža, gdje se određeni period rada priznaje kao dulji od stvarno odrađenog. Ovisno o težini i štetnosti posla, svakih 12 mjeseci efektivnog rada može se računati kao 14, 15, 16 ili čak 18 mjeseci mirovinskog staža. Primjerice, radniku sa stažem 12/15 za 20 godina rada priznat će se 25 godina staža. To izravno utječe na snižavanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu, i to bez penalizacije, odnosno trajnog umanjenja mirovine koje prati klasično prijevremeno umirovljenje. Štoviše, veći broj godina staža u konačnici može rezultirati i višim iznosom mirovine.

Pravo na beneficirani staž ostvaruju tri glavne skupine osiguranika. Prvu čine zaposleni na osobito teškim i za zdravlje štetnim radnim mjestima, unatoč primijenjenim mjerama zaštite na radu. U drugu skupinu spadaju zanimanja u kojima, zbog prirode posla, fiziološke funkcije organizma nakon određenih godina opadaju do te mjere da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje posla. Treća kategorija obuhvaća osobe s invaliditetom, poput oboljelih od distrofije, paraplegije, multiple skleroze, slijepe i gluhe osobe te osobe s Downovim sindromom, kojima se 12 mjeseci staža priznaje kao 15.

Važno je naglasiti da se ovo pravo ne stječe automatski za cijelu struku, već je vezano isključivo za konkretna radna mjesta i uvjete rada koji su precizno definirani zakonom. Primjerice, tehničar koji radi u uredu neće imati ista prava kao tehničar iste struke koji posao obavlja na terenu, izložen buci ili opasnim tvarima. Ključnu ulogu ima poslodavac, koji je dužan prijaviti radnika Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) na beneficirano radno mjesto, voditi preciznu evidenciju i uplaćivati dodatne doprinose. Bez te formalne procedure, radnik ne može ostvariti pravo, čak i ako ispunjava sve stvarne uvjete.

Popis poslova: Od ljevaonica i brodogradilišta do umjetnika i pilota

Zakon precizno definira radna mjesta i zanimanja koja ostvaruju pravo na beneficirani staž, a dijele se u dvije glavne kategorije. Popis je dugačak, a ovo su samo neka od njih:

1. Poslovi iznimno teški i štetni za zdravlje

Ova kategorija obuhvaća radna mjesta u 17 industrijskih grana. Neki od primjera su:

Industrija i građevina: Radnici u željezarama i ljevaonicama, radnici na proizvodnji stakla, bušači u tunelima, visinski monteri na dalekovodima (računa im se 12/15), kao i brojni poslovi u pomorskoj brodogradnji poput čistača hrđe, brodomontera, zavarivača i brodoskelara (12/14).

Uniformirane službe: Policijski službenici, djelatne vojne osobe, pravosudni policajci i vatrogasci.

Promet i pomorstvo: Pomorci, vozači teretnih vozila i autobusa, kontrolori željezničkog prometa.

Ostalo: Šumski sjekači (12/16), profesionalni ribari na moru (12/15), radnici na poslovima proizvodnje nafte i plina na bušaćim postrojenjima.

2. Zanimanja u kojima fiziološke sposobnosti opadaju s godinama

Tu se nalaze poslovi koji zahtijevaju iznimnu fizičku spremu ili psihofizičku koncentraciju. Najveći koeficijent (12/18), što znači da se za svake tri godine rada dobiva jedna godina staža gratis, imaju:

Plesači klasičnog baleta i suvremenog plesa

Operni pjevači-solisti

Piloti aviona i helikoptera

Profesionalni ronioci

Ostala poznata zanimanja iz ove skupine uključuju:

Kontrolore zračnog prometa (s koeficijentima 12/16 i 12/15, ovisno o specifičnosti posla)

Članove kabinske posade zrakoplova (12/15)

