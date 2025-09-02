Naši Portali
MIROVINSKA REFORMA

Procedura odlaska u mirovinu nikad složenija: Novi umirovljenici suočeni s trilemom

Autor
Ljubica Gatarić
02.09.2025.
u 06:00

Odluka će biti ključna za buduće generacije jer se u drugom stupu nalazi više od 25 milijardi eura štednje

Uz pojedinačnu, zajedničku mirovinu sa zajamčenim razdobljem i mirovinu s jednokratnim povratom, osiguranicima drugog stupa stižu još dvije nove zavrzlame na putu do prve mirovine – neindeksirana mirovina te neindeksirana mirovina po dogovoru. Čista neindeksirana mirovina bila bi iznosom u cijelosti ista, neovisno o tome koliko je dugo umirovljenik prima ili što se u međuvremenu događa s cijenama.

Zakon nalaže da se svakom novom umirovljeniku koji se odluči za kombiniranu mirovinu iz 2. stupa prvo mora ponuditi indeksacija mirovina u skladu s inflacijom. Dugo je indeksacija dvostupnih mirovina bila jedina opcija, no odnedavno ljudima se alternativno mogla ponuditi i neindeksirana mirovina. Takva bi mirovina u startu bila nešto viša od indeksirane, no koliko viša – tek će se vidjeti kada jedno od dva postojeća društva (MOD-a) ovlaštena za isplatu dvostupnih mirovina uvrsti neindeksirane mirovine u ponudu.

Ključne riječi
mirovinska reforma Umirovljenici mirovina

TT
tttinkyyy
07:30 02.09.2025.

Trebalo bi kao i vani, ljudima isplaćivati bruto plaću i da sami uplaćuju/stavljaju sastrane novce za mirovinu. Do sad nam je iz tog drugog stupa radi loših odluka (spašavanje Todorićevog megalomanskog carstva) spržena gomila novaca koje nikada nećemo dobiti nazad. Dakle ukinuti izdvajanje iz plaće, isplaćivati bruto i lijepo neka svako za sebe odlučuje što i kako. Ako se za života ne pobrineš da ti u starosti bude koliko toliko ugodno i komotno, to nije problem države.

LA
laptopxp1
07:12 02.09.2025.

Čemu uopće isplaćivati radničke mirovine. 40 godina uplaćuj u državni proračun, a kad više ne možeš raditi, šus u guz i ciao. Te mirovine su samo trošak i lopovima ostaje manje za krasti. Zna se ko ima pravo na mirovinu, oni koji su u nju otišli gotovo bez staža i s malo godina starosti. A vi kaj radite do 65, ko vas šiša kad se niste snašli u životu, uključili u prave hrvatske organizacije.

RO
romobil
08:44 02.09.2025.

Jesu li tako određivali visinu saborskih plaća te saborskih i inih privilegiranih mirovina ?

