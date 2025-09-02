Uz pojedinačnu, zajedničku mirovinu sa zajamčenim razdobljem i mirovinu s jednokratnim povratom, osiguranicima drugog stupa stižu još dvije nove zavrzlame na putu do prve mirovine – neindeksirana mirovina te neindeksirana mirovina po dogovoru. Čista neindeksirana mirovina bila bi iznosom u cijelosti ista, neovisno o tome koliko je dugo umirovljenik prima ili što se u međuvremenu događa s cijenama.
Zakon nalaže da se svakom novom umirovljeniku koji se odluči za kombiniranu mirovinu iz 2. stupa prvo mora ponuditi indeksacija mirovina u skladu s inflacijom. Dugo je indeksacija dvostupnih mirovina bila jedina opcija, no odnedavno ljudima se alternativno mogla ponuditi i neindeksirana mirovina. Takva bi mirovina u startu bila nešto viša od indeksirane, no koliko viša – tek će se vidjeti kada jedno od dva postojeća društva (MOD-a) ovlaštena za isplatu dvostupnih mirovina uvrsti neindeksirane mirovine u ponudu.
Procedura odlaska u mirovinu nikad složenija: Novi umirovljenici suočeni s trilemom
Odluka će biti ključna za buduće generacije jer se u drugom stupu nalazi više od 25 milijardi eura štednje
Komentara 16
Čemu uopće isplaćivati radničke mirovine. 40 godina uplaćuj u državni proračun, a kad više ne možeš raditi, šus u guz i ciao. Te mirovine su samo trošak i lopovima ostaje manje za krasti. Zna se ko ima pravo na mirovinu, oni koji su u nju otišli gotovo bez staža i s malo godina starosti. A vi kaj radite do 65, ko vas šiša kad se niste snašli u životu, uključili u prave hrvatske organizacije.
Jesu li tako određivali visinu saborskih plaća te saborskih i inih privilegiranih mirovina ?
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Trebalo bi kao i vani, ljudima isplaćivati bruto plaću i da sami uplaćuju/stavljaju sastrane novce za mirovinu. Do sad nam je iz tog drugog stupa radi loših odluka (spašavanje Todorićevog megalomanskog carstva) spržena gomila novaca koje nikada nećemo dobiti nazad. Dakle ukinuti izdvajanje iz plaće, isplaćivati bruto i lijepo neka svako za sebe odlučuje što i kako. Ako se za života ne pobrineš da ti u starosti bude koliko toliko ugodno i komotno, to nije problem države.