Procedura odlaska u mirovinu nikad složenija: Novi umirovljenici suočeni s trilemom

Uz pojedinačnu, zajedničku mirovinu sa zajamčenim razdobljem i mirovinu s jednokratnim povratom, osiguranicima drugog stupa stižu još dvije nove zavrzlame na putu do prve mirovine – neindeksirana mirovina te neindeksirana mirovina po dogovoru. Čista neindeksirana mirovina bila bi iznosom u cijelosti ista, neovisno o tome koliko je dugo umirovljenik prima ili što se u međuvremenu događa s cijenama.



Zakon nalaže da se svakom novom umirovljeniku koji se odluči za kombiniranu mirovinu iz 2. stupa prvo mora ponuditi indeksacija mirovina u skladu s inflacijom. Dugo je indeksacija dvostupnih mirovina bila jedina opcija, no odnedavno ljudima se alternativno mogla ponuditi i neindeksirana mirovina. Takva bi mirovina u startu bila nešto viša od indeksirane, no koliko viša – tek će se vidjeti kada jedno od dva postojeća društva (MOD-a) ovlaštena za isplatu dvostupnih mirovina uvrsti neindeksirane mirovine u ponudu.