Ovo su naši heroji! Cijele noći se borili s vatrom, od umora legli na cestu

Ponos Hrvatske. To su momci i djevojke koji se kriju iza broja 193. Nikada, ali baš nikada posao ne završavaju da nisu dali sve od sebe. Reći će vam to svaki vatrogasaca, od dobrovoljca iz DVD-a do profesionalaca koji su stigli čak iz Karlovca.

Oko 350 vatrogasaca cijelu se noć i jučerašnji dan borilo za doslovno svaku kuću u jednom od najvećih požara u Šibensko-kninskoj županiji u posljednjem desetljeću.

Nakon naporne noći, jutro je donijelo barem malo olakšanje jer se vjetar smirio pa su vatrogasci i kanaderi uspjeli dovesti požar pod kontrolu, stoga su umorni gasitelji na rubu snaga legli na zatvorenu Jadransku magistralu ne bi li uhvatili barem malo odmora budući da posao još uvijek nije gotov.

Fotografije je podijelila Facebook stranica Vatrogasci-193, a u kratkom vremenu pristigle su im tisuće pozitivnih reakcija i komentara.

No, pred gasiteljima je još puno posla jer vrijeme je i dalje suho, a požarište je još osjetljivo, teren se sada mora natapati. O kolikim je razmjerima požara riječ najbolje govore prizori užasa i katastrofe kojima jutros svjedoči naš reporter Frane Šarić koji je posjetio više obitelji čija je imovina stradala.

