UŽIVO Požar gase i kanaderi. Materijalna šteta je velika. Božinović: Situacija je bolja, nema velikih vatrenih fronti

Veliki požar koji je jučer buknuo na području Zatona i Raslina kraj Šibenika je pod kontrolom. Više od 300 vatrogasaca borilo se s vatrenom stihijom koja je progutala i 20-ak kuća te uništavala sve pred sobom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da je ozlijeđeni vatrogasac dobro, te da svi na terenu ostaku do daljnjega. Jutros su na požarište stigli kanaderi.

7:00 Požar kod Šibenika u Raslini i Zatonu još uvijek nije lokaliziran, no objekti se jutros uspješno brane. Iz Centra 112 su nam rekli da je na terenu 330 vatrogasaca, a osim zemaljskih vozila jutros od 6 sati gase ponovno i kanaderi. Otvorena je i Jadranska magistrala, a zatvoren je dio Vodičke zaobilaznice.

- Požar još nije pod kontrolom ali je stanje bolje jer vatra nije među objektima - rekli su nam iz Centra 112. Svi se nadaju da vjetar neće pojačati i ponovno rasplamsati požar koji je jučer progutao 20 objekata i zbog kojeg je dio stanovništa evakuiran.

06:55 Ministar Davor Božinović na svom Twitteru se zahvalio svima koji su pomagali u borbi s požarom. Istaknuo je da je cijelu noć radilo oko 350 vatrogasaca iz Šibensko kninske i još šest županija, uz potporu brojnih građana, vojnika na području Rasline i 75 policajaca na osiguranju požarišta i prometa. Istaknuo je da je u Zatonu i Raslini situacija bolja da nema velikih vatrenih fronti i nekontroliranog širenja prema Vodicama.

6:53 - Infovodice objavio je na Facebooku snimku jutrošnjeg preleta kanadera.

6:51 - "Noć je bila nešto manje vatrena. Sve snage su bile na terenu, oko dva sata je pao vjetar pa su vatrogasci uspjeli nadljudskim naporima staviti pod kontrolu", kazao je Tucaković za HRT.

"Stigla su dva kanadera. Nije bilo naredbe o evakuaciji, nažalost došlo je do velike materijalne štete, vatrena oluja napravila je materijalnu štetu, srećom, nije bilo žrtava", dodao je. Vatrogasci ostaju do daljnjega.

6:32 - Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković jutros je za N1 rekao da sada nema širenja požara, da je okružen te da nema otvorene vatre. “Situacija u Raslini i Zatonu je pod kontrolom" kazao je.

Sinoć ozlijeđeni vatrogasac je dobro, kaže Tucaković. Propao je u bunar nakon čega je medicinski obrađen. “Bilo je uganuća noge, bilo je i udisanja dima tijekom jučerašnjeg dana i noći kod vatrogasaca, ali svi su dobro”, rekao nam je.

6:05 - Zbog požara za sav promet zatvorene su vodička obilaznica (DC8), DC27 Benkovačka cesta i županijska cesta Vodice-Gaćelezi (ŽC6086). Zbog radova zatvorene su dionice državnih cesta: -DC2 Vukovar-Ilok između naselja Sotin i Opatovac (do 19. travnja 2023.), javlja HAK.

Kako javljaju iz MUP-a, cesta od Šibenskog mosta do ulaza u Vodice je ponovno prohodna.

6:00 - U noći na četvrtak i dalje je gorjelo na šibenskom području, a vatrogasci su obrađivali rubni dio požarišta uz objekte u mjestima Rasline i Zaton, rekao je zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.

Miroslav Bilušić je za Hrvatski radio kazao da vatrogasci "obrađuju rubni dio požara koji se nalazi uz objekte, znači i dalje su raspoređeni uz objekte u mjestima Rasline i Zaton i to nas čeka cijelu noć".

"Linija koja je i dalje aktivna je vodička strana, a drugi dio požara je djelomično saniran", dodao je.

Na cijelom području, kako je rekao, je oko 300 vatrogasaca, a na području Zatona i Raslina je 25 vozila, sedamdesetak vatrogasaca i 25 pripadnika Oružanih snaga. U vatrenoj stihiji je lakše ozlijeđen jedan vatrogasac JVP Šibenik, a na području Rasline i Zatona izgorjelo je dvadesetak kuća.

5:50 - Premijer Andrej Plenković izjavio je sinoć u Zatonu da je upoznat s razmjerima štete od požara koji je u srijedu zahvatio područje šibenskog Zatona i Rasline, da je uništeno 20-ak kuća, no da nema stradalih i ozlijeđenih te je zahvalio svima koji ulažu nadljudske napore u obrani od toga velikog požara. Došli smo podržati vatrogasce, policajce i vojnike kojih pristiže još i bit će ih 80-ak do jutra, rekao je Plenković novinarima dodavši da su vremenski uvjeti izrazito loši, da je suša i da se stoga požar brzo širio i zbog vjetra. Istaknuo je da su sve raspoložive snage na terenu te da će se učiniti će se sve da se požar lokalizira koliko je to moguće u ovakvim vremenskim uvjetima.