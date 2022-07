Naš reporter na zgarištu u Raslini: 'Ovo je katastrofa, nisam spavao noćas, ne pamtim ovako nešto'

Razmjeri požara vidljivi su na svakom koraku. Na sreću, požari su lokalizirani, bilo je malo lakše od 2 sata ujutro. U kući vlasnika iz Južne Afrike u Raslini sve je izgorjelo, a vlasnici su potreseni. Izgorjelo je još nekoliko kuća ovdje u neposrednoj blizini kao i raslinje na brojnim parcelama, javio je Večernjakov novinar Frane Šarić koji je jutros posjetio mjesto Raslinu kod Šibenika.

Jedan od mještanina kaže da ne pamti ovako nešto.

"To se dogodilo u sekundi, za dvije, tri minute vatra je došla tu do brda. Raširila se na sve strane. Ovo je katastrofa. Mislim da su na jednoj strani ovdje izgorjele tri, četiri kuće. Sve je bilo u panici, kada vidiš da gori u susjeda, letiš, pomažeš. Ovo je sada veliko upozorenje za piromane. Kada ih uhvate, tada ih puste pa oni opet pale. To treba riješiti", kazao je mještanin.

Kazao je kako je njegovo mišljenje da je to podmetnuto, ali to ne mora biti točno. Dodao je da je čuo kako je požar buknuo na deset mjesta te da su vatrogasci svim snagama gasili požar.

"Nisam spavao noćas, do 7, 8 sati sve je pomalo tinjalo. Kada jer najgore bilo i vjetar je bio najgori", kazao je.

Podsjetimo, tijekom cijele noći više od 300 vatrogasaca borilo se s vatrenom stihijom kod Zatona i Rasline. Vatrogasci su uspjeli požar noćas oko 2 sata staviti jednim dijelom pod kontrolu te jutros nema nekontroliranog širenja vatre i velikih fronti, požar je okružen sa svih strana, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

"Od 6 sati uključena su i dva kanadera. Noćas je bilo angažirano 350 vatrogasaca, 50 vojnika, 54 policajca te brojni građani. Iz unutrašnjosti je došlo 118 vatrogasaca", kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te dodao kako su izvanredne dislokacije određene iz Splitsko-dalmatinske 10/4, Ličko-senjske 13/5, Primorsko-goranske 22/8, Karlovačke 38/13, Zagrebačke 29/8 i Zadarske županije 6/2, a u dolasku je i pomoć iz Koprivničko-križevačke županije.