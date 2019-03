Napadač se snimao tijekom napada, u automobilu slušao četničku pjesmu

U pucnjavi na dvije džamije u novozelandskome gradu Christchurchu, prema posljednjim informacijama tamošnjih medija, ubijeno je najmanje 40 ljudi, a više od 50 je ranjeno.

Naoružani napadač otvorio je vatru u džamiji Al Noor na Novom Zelandu, u gradu Christchurchu. Napadač se identificirao kao Brenton Tarrant (28) iz Graftona u Australiji. Obratio se na internetu i naveo razloge za napad.

[video: 30146 / ]

Svoj smrtonosni napad prenio je na Facebooku, no video je uklonjen. U svom obraćanju opisao je sebe "samo kao običnog bijelog čovjeka". Rekao je da potječe iz radničke klase, iz obitelji s niskim primanjima, te da se za ovo odlučio kako bi osigurao budućnost za svoj narod.

Napadač kojeg istražuje policija rekao je da je izvršio napad kako bi "smanjio stopu imigracije u europske zemlje", piše news.com.au.

Kako piše Daily Mail, napadač je ušao u automobil maskiran i rekao: "Neka zabava počne." U automobilu kojim se odvezao do džamije slušao je narodnu i vojnu glazbu. Vozilo je parkirao nedaleko od mjesta napada. Uzeo je oružje i stao na ulazna vrata te pucao na svakoga tko se kretao.

Zatim je, vozeći do džamije, u automobilu slušao narodnu (folk), ali i vojnu glazbu, piše Daily Mail. Kad je stigao, vozilo je parkirao u aleji nedaleko od mjesta napada. Uzeo je oružje i krenuo prema džamiji. Stao je na ulazna vrata i pucao na svakoga tko se kretao. U nekoliko navrata stao bi iznad ozlijeđenog muškarca, ponovno napunio pištolj i onda ga dokrajčio. Tarrant je potom pobjegao automobilom, ali ubrzo su ga uhitili.

U videu koji je objavio Daily Mail čuje se kako je, dok se vozio prema džamiji, u autu slušao i četničku pjesmu u kojoj se spominje Radovan Karadžić.

