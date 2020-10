Dan poslije svečanog otvaranja danas su vukovarski Vodotoranj obišli i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar obrane Mario Banožić. Svečanost otvaranja ovoga simbola Vukovara i Domovinskog rata bila je bez uzvanika i govora tako da su Medved i Banožić prvi ministri iz Vlade RH koji su obišli obnovljeni Vodotoranj.

- Kao što je do sada bio simbol hrvatskog zajedništva uvjeren sam da će Vodotoranj to biti i u budućnosti. Ovo je izrazito snažan doprinos očuvanju sjećanja na žrtvu i herojsku obranu Vukovara. Hrvatska Vlada je projekt obnove Vodotornja podržala od samog početka te je u njegovu obnovu uložila više od 20 milijuna kuna. Obnovljeni Vodotoranj odašilje snažnu poruku hrvatskom narodu da gradimo društvo perspektive ali i ne zaboravljamo povijest i žrtvu u Domovinskom ratu - rekao je Medved.

Njemu je se na Vodotornju pridružio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kao i posljednji zapovjednik obrane Vukovara 1991. Branko Borković. Na pitanje novinara o ovogodišnjem obilježavanju 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, podsjetio je kako je Vlada prošle godine taj dan proglasila državnim praznikom i neradnim danom.

- Ovo što je specifično za ovu godine je pandemija koronavirusa koja nas usmjerava i ograničava u organizaciji svih događanja pa tako i u ovogodišnjem obilježavanju Dana sjećanja. Grad Vukovar je napravio nekoliko prijedloga, a ja sam za sljedeći tjedan sazvao sastanak u ministarstvu na koji sam pozvao i gradonačelnika Vukovara i načelnika Škabrnje kao i ravnatelja HZZO-a - rekao je Medved.

U izjavi novinarima gradonačelnik Vukovara Ivan Penava izrazio je zadovoljstvo sinoćnjom svečanosti otvorenja Vodotornja koja je zbog epidemioloških razloga održana online rekavši kako je samo par dana prije svečanosti cijeli vodeći tim Vodotornja završio u samoizolaciji te je su učinjeni veliki napori kako se izostanak tih ljudi ne bi osjetio u programu.

- Stižu nam pozitivne reakcije i mislim da možemo biti zadovoljni kako je sve proteklo. Završetak priče o Vodotornju polučio je pozitivne reakcije kako među Vukovarcima tako i među ostalim građanima Hrvatske kao i među iseljenicima - rekao je Penava.

Prvoga dana od kako je Vodotoranj otvoren za građane ovaj simbol Grada i Hrvatske posjetili su brojni građani. Bilo je tu više Vukovaraca ali i građani iz okolnih gradova i županija pa i gosti iz Zagreba, Varaždina, Pule…

- Pratio sam kako se odvija obnova Vodotornja ali jedno je vidjeti to preko fotografija, a drugo kada ga vidiš uživo. Osobno sam oduševljen kako to sve izgleda. Zaista je to jedan veličanstven objekt. I sam sam se začudio kada sam vidio koliko je on zapravo bio oštećen, a nije se srušio. Siguran sam da ću ponovno doći i razgledati ga. Mislim kako bi svi u Hrvatskoj trebali doći i vidjeti ovaj objekt - rekao nam je Tomislav iz Zagreba koji je danas Vukovar posjetio samo kako bi razgledao Vodotoranj.