© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PRIMIRJE NA STOLU

Netanyahu najavio početak pregovora o primirju i oslobađanju talaca iz Gaze

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Netanyahu attends a press conference, in Jerusalem
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
1/2
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
21.08.2025.
u 21:41

Izraelska vojska je u četvrtak nastavila s pritiskom na grad Gazu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da će Izrael odmah početi pregovore o oslobađanju talaca iz Gaze i kraju gotovo dvogodišnjeg rata po uvjetima prihvatljivim Izraelu. Obraćajući se vojnicima raspoređenima u Gazi, Netanyahu je rekao da se sreo sa zapovjednicima i odobrio planove za zauzimanje grada Gaze i uništenje Hamasa.

"Istovremeno, dao sam upute da se odmah krene u pregovore o puštanju svih naših talaca i okončanju rata po uvjetima koji su prihvatljivi Izraelu", rekao je. "U fazi smo donošenja odluka".

Izraelska vojska je u četvrtak nastavila s pritiskom na grad Gazu. U srijedu je pozvala 60.000 rezervista, što ukazuje na to da vlada nastavlja s planom unatoč međunarodnim osudama. Mobilizacija desetaka tisuća vojnika vjerojatno će potrajati tjednima, što posrednicima daje vremena da pokušaju premostiti razlike u vezi novog prijedloga primirja koji je Hamas prihvatio, a Izrael na njega tek treba odgovoriti.

Plan predviđa 60-dnevno primirje, puštanje desetero živih talaca koje Hamas drži u Gazi i 18 tijela. Izrael bi zauzvrat oslobodio 200 palestinskih zatvorenika. Izrael je ranije tražio da Hamas odjednom pusti svih 50 talaca. Izraelski dužnosnici vjeruju da ih je 20 živo.

Benjamin Netanyahu Gaza Izrael

