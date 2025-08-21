Pod krinkom uništenja terorista idu na etničko čišćenje i ‘židovsku zemlju bez Palestinaca’

Izrael je počeo vojnu operaciju usmjerenu na preuzimanje kontrole nad gradom Gazom unatoč snažnim međunarodnim upozorenjima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ohrabren potporom američkog predsjednika Donalda Trumpa, odlučio je ignorirati apele svjetskih čelnika i Ujedinjenih naroda. Njegovi se potezi sve više tumače kroz prizmu unutarnje politike, kao pokušaj održavanja vlastite pozicije, a manje kao strateški promišljena vojna akcija. U slučaju da se rat zaustavi Netanyahu bi se suočio s raspadom vladajuće koalicije jer krajnje desni ministri poput Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha otvoreno prijete rušenjem vlade ako Izrael ne zauzme cijeli Pojas Gaze.