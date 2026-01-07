Hrvatska zatrpana s više od tri metra snijega: Ovo je bila rekordna zima

Hrvatsku je zahvatio snježni val koji je mnoge podsjetio na prizore kakvi se nisu vidjeli godinama. Diljem zemlje zavladali su pravi zimski uvjeti, a brojni gradovi i planinska područja osvanuli su pod debelim snježnim pokrivačem, stvarajući gotovo zaboravljene bijele prizore. Prema jutarnjim podacima DHMZ-a (mjerenja u 7 sati), trenutačni rekorder po visini snijega je Zavižan, gdje je izmjereno 61 centimetar snijega. Slijede Gospić s 51 centimetrom te Puntijarka s 49 centimetara. U Gorskom kotaru značajne količine bilježe Delnice (38 cm) i Ogulin (39 cm).

Snijeg nije zaobišao ni nizinske krajeve. Na području Zagreba visina snijega kreće se od 22 centimetra na Griču do 29 centimetara na zagrebačkom aerodromu, dok je na Maksimiru izmjereno 24 centimetra, uz čak 17 centimetara novog snijega. Krapina bilježi 20 centimetara, Varaždin 24, Koprivnica 25, dok su u Bjelovaru i Požegi izmjerena 19 centimetara snijega. Slavonski Brod ima 14 centimetara, a Osijek i okolica između 10 i 12 centimetara snježnog pokrivača.

Iako su ove količine impresivne, povijesni podaci pokazuju da je Hrvatska u prošlosti bilježila i znatno ekstremnije zimske uvjete. Najveća ikad izmjerena visina snježnog pokrivača iznosi čak 322 centimetra, a zabilježena je 21. ožujka 2013. godine – ponovno na Zavižanu. Među povijesnim rekordima ističu se i Gospić s 285 centimetara snijega još 1929. godine, zatim Vrh Učke s 239 centimetara 1970., te Mrkopalj koji je 2018. godine dosegnuo 205 centimetara snježnog pokrivača. Podaci DHMZ-a pokazuju da su godine s najizraženijim snježnim maksimumima uglavnom u posljednjem desetljeću, posebno 2012., 2013. i 2018., ali se kao iznimno snježna godina izdvaja i 1929., što potvrđuje da su snažne zime dio naše klimatske povijesti.

Podsjetimo, prema prognozi DHMZ-a danas će biti retežno oblačno, a u unutrašnjosti će mjestimice padati snijeg. Na moru većinom kiša, gdjegod na sjeveru i snijeg nošen burom, a u unutrašnjosti Dalmacije još tijekom prijepodneva može biti i pothlađene kiše koja se ledi u dodiru s tlom. Prema večeri prestanak oborine i smanjenje naoblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka, na udare i olujna, podno Velebita i orkanskim, a na krajnjem jugu te krajem dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od -5 do -1, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 1 do 6, a prema jugu od 5 do 10 °C.

Prema izgledima vremena DHMZ-a u unutrašnjosti u četvrtak prolazno smirivanje i mnogim predjelima barem djelomice sunčano. U petak novo naoblačenje sa zapada te mjestimice kiša koja se lokalno može i smrzavati pri tlu, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti susnježice i snijega. I u subotu mjestimice oborine na granici kiše i snijega, a u gorju uglavnom snijeg.

U četvrtak će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, a u petak jugozapadnjak, u gorju i jak. Jutra u četvrtak i petak iznimno hladna, a u subotu ujutro osjetno manje hladno. Od petka maksimalna temperatura zraka iznad 0 °C. Na Jadranu u četvrtak pretežno sunčano, a zatim promjenljivo oblačno mjestimice s kišom. ponegdje u Dalmaciji potkraj petka i u prvom dijelu subote i obilnijom. U četvrtak će puhati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, u petak pak umjereno do vrlo jako jugo, a u subotu će okrenuti na jaku buru. Jutra hladna, pa je u četvrtak i petak na sjevernom dijelu moguć i mraz. Već u petak maksimalna temperatura zraka osjetno viša, a u subotu i minimalna. Izdana su upozorenja za cijelu Hrvatsku zbog hladnog vala. "Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika", upozorava DHMZ.