Imamo rekordera! U ovom mjestu izmjereno je više od 60 cm snijega. Evo koliko ga je palo u Zagrebu i u drugim gradovima

Prema podacima DHMZ-a od 7 sati, najviše snijega je na Zavižanu, gdje je izmjeren 61 centimetar. Slijede Gospić s 51 centimetrom te Puntijarka s 49 centimetara. U Delnicama je izmjereno 38 centimetara, a u Ogulinu 39 centimetara snijega. Na području Zagreba ukupna visina snijega kreće se od 22 centimetra na Griču do 29 centimetara na zagrebačkom aerodromu, dok je na Maksimiru izmjereno 24 centimetra, uz 17 centimetara novog snijega. Krapina bilježi 20 centimetara, Varaždin 24, a Koprivnica 25 centimetara snijega. U Bjelovaru i Požegi je izmjereno 19 centimetara snijega, dok Slavonski Brod ima 14 centimetara. Osijek i okolica bilježe između 10 i 12 centimetara snježnog pokrivača.

Hrvatska se probudila na minusima, a bit će još gore: Stiže i nova promjena vremena