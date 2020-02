Ovi zastupnici nemaju nijednu nekretninu: 'Iz Sabora ću izaći samo siromašniji'

Saborski zastupnici čija su se imena jutros našla u velikoj priči Večernjeg lista komentirali su stanje svojih imovinskih kartica. Podsjetimo. u spomenutom tekstu analizirali smo svu imovinu saborskih zastupnika koji zakonski podliježu ispunjavanju imovinskih kartica.

Upravo pogrešno ili nepotpuno ispunjene imovinske kartice posljednjih mjeseci prodrmale su Vladu Andreja Plenkovića, a sve je rezultiralo višestrukim smjenama i odlascima ministara. Analizom smo došli do podatka kako ukupna imovina (nekretnine, pokretnine, ušteđevina i dionice) naših parlamentarnih predstavnika vrijedi ukupno 344 milijuna kuna.

Među najbogatijima je svakako HDZ-ovac Domagoj Ivan Milošević. On je u svojoj kartici prijavio 12 stanova, apartman, poslovni prostor i još jednu nekretninu ali i ušteđevinu od 570.000 kuna. Ukupna vrijednost njegove imovine procijenjena je na 18.6 milijuna kuna. Kako je Milošević naveo, spomenute nekretnine stečene su uglavnom kupnjom od kapitala, prodajom imovine i kreditom. Među bogatijim političarima još su Darinko Kosor iz HSLS-a koji je svoju imovinu procijenio na 13 milijuna kuna, Mirando Mrsić iz stranke Demokrati čija s imovinom od 12.7 milijuna kuna vrijednosti te zastupnica GLAS-a Vesna Pusić s imovinom teškom 11.8 milijuna kuna. Dodajmo tome i prilično čudnu računicu Milanke Opačić iz stranke BM365 koje ja u svojoj kartici navela kako njezina kuća od 134 četvorna metra u zagrebačkoj Dubravi vrijedi tek 200.000 kuna, a što nikako ne odgovara stvarnoj tržišnoj vrijednosti.

S druge strane, na listi najsiromašnijih političara nalaze se, između ostalih, Saša Đujić iz SDP-a, Ante Bačić iz HDZ-a te Ante Pranić iz Nezavisne liste mladih. Njih troje zajedno nemaju niti jednu nekretninu. Obratili smo im se za komentar.

Saša Đujić iz Novog Vinodolskog je u svojoj imovinskoj kartici naveo da u vlasništvu nema nekretninu, u dionicima ima 3800 kuna te na štednoj knjižici oko 180.000 kuna. Zanimljivo je da je prijavio i kotao za pečenje rakije u vrijednosti od 10.000 kuna.

"Jako sam ponosan na svoj kotao. Riječ je kotlu koji je uredno registriran u carinskoj upravi, a nekoć je pripadao mojem pradjedu i za njega sam sentimentalno vezan. Svake godine od vrhunskog grožđa pravim rakiju i u to ime državi plaćam alkoholnu trošarinu. Taj kotao nisam trebao ni prijaviti u svojoj imovinskoj kartici budući da mu je vrijednost manja od 30.000 kuna ali to sam ipak napravio jer nisam htio riskirati svoje ime i svoj ugled", kazao je za Večernji list Đujić dodavši kako mu nije jasno zašto zastupnici nisu u stanju pravilno ispuniti karticu. To je, kaže Đujić, stvar elementarne pismenosti i morala.

Nadalje, Ante Bačić je splitski HDZ-ovac koji posjeduje tek WV Golf iz 2013. godine vrijedan 60.000 kuna.

"Ja nemam što skrivati. Jedan sam od najmlađih zastupnika i sasvim je logično da nisam mogao steći gotovo nikakvu imovinu. Živim s roditeljima u Splitu i plaćam kredit od 7000 eura kojeg sam podigao upravo zbog kupovine automobila koji je baš u ovom trenutku pokvaren. Što se tiče svih tih silnih nekretnina o kojima sam čitao, mogu samo kazati da se i ja u doglednoj budućnosti želim stambeno zbrinuti. Međutim, cijene nekretnina na splitskom tržištu su tolike da je to gotovo nemoguće napraviti", ispričao nam je Bačić kazavši kako misli da će iz Sabora izaći siromašniji nego kad je ušao u njega.

Obratili smo se i Anti Praniću iz Nezavisne liste mladih, aktualnom gradonačelniku Vrgorca koji je u javnom prostoru prepoznat kao štedljivi dužnosnik te jedan od rijetkih koji se uspio solidarizirati sa svojim građanima. Poznat je i po tome što se kao gradonačelnik odrekao svih beneficija te je 18 mjeseci radio za plaću od 4.200 kuna. Iz gradske uprave otpuštao je, kako kaže, neradnike i poticao malo i srednje poduzetništvo.

"Ja sam po struci inženjer građevine. Politika me kao primarni izvor prihoda apsolutno ne zanima, a u tom segementu aktivirao sam se samo iz razloga da pomognem lokalnoj zajednici. Ne mislim se baviti politikom vječno, to je prolazna etapa u životu. Smatram da politika nije i ne smije biti sredstvo za bogaćenje, a ove imovinske kartice koje je objavio Večernjak samo su slika Hrvatske i pljuska svim mladima koji napuštaju domovinu jer ne mogu pronaći posao, a kamoli kupiti nekretninu. Danas je bez kredita nemoguće kupiti ikakvu nekretninu i zbog toga je teško povjerovati da su neki političari priskrbili više desetaka nekretnina bez muljaža. Kad sam u Zagrebu živim u državnom stanu na Britancu na kojeg imam pravo dok sam saborski zastupnik, ali sam se zato odrekao naknade za odvojeni život te službenog mobitela, kao i volonterske naknade kao gradonačelnik Vrgorca. Najmanje zbog toga želim privlačiti pažnju, na to sam pristao kada sam se odlučio kandidirati. Više od svega je važnije što smo sve napravili za naše građane".", kaže Pranić.