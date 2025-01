Ovako ruski agenti prisiljavaju očajne Ukrajince na izdaju zemlje. Taktika je okrutna: 'Mučimo ga, a ti si kriva za to'

Svitlana kaže da nikada nije pomišljala na izdaju svoje zemlje, "ni na sekundu." "Moj suprug mi to nikada ne bi oprostio", govori BBC-jevim novinarima dok razgovaraju u njezinu stanu blizu Kijeva. Četrdesetdvogodišnjakinja je više od dvije godine čekala vijesti o svom suprugu Dimi, vojnom bolničaru kojeg je zarobila Rusija, kada je iznenada primila telefonski poziv.

Glas na drugom kraju linije rekao joj je da bi, ako izda Ukrajinu, Dima mogao dobiti bolji tretman u zatvoru ili čak prijevremeno oslobođenje. "Poziv je stigao s ukrajinskog broja. Javila sam se, a muškarac se predstavio kao Dmitrij", objašnjava Svitlana. "Govorio je ruskim naglaskom." "Rekao je: 'Možete spaliti vojni ured za novačenje, zapaliti vojno vozilo ili sabotirati razvodnu kutiju ukrajinskih željeznica.'" Postojala je i četvrta opcija: otkriti lokacije obližnjih jedinica protuzračne obrane – ključnih vojnih sustava koji čuvaju ukrajinsko nebo od ruskih dronova i projektila.

Dok je Dmitrij iznosio svoj prijedlog, Svitlana se prisjetila uputa koje su ukrajinske vlasti podijelile svim obiteljima u slučaju kontakta s ruskim agentima: kupiti što više vremena, snimiti i fotografirati sve te prijaviti događaj. Svitlana je sve prijavila i napravila snimke zaslona poruka koje je pokazala BBC-ju. Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) rekla joj je da odugovlači s Rusima dok oni istražuju. Tako je Svitlana glumila da pristaje baciti zapaljivu bombu na lokalnu željezničku prugu.

Tijekom poziva Dmitrij joj je dao upute o izradi i postavljanju Molotovljevog koktela. "Izlijte litru tekućine za paljenje i dodajte malo benzina", objašnjava Dmitrij. "Idite na neki željeznički čvor. Pazite da nema sigurnosnih kamera. Nosite kapu – za svaki slučaj." Također je Svitlani dao upute kako staviti telefon u zrakoplovni način rada kad se nađe 1-2 km od predviđene mete, kako njezin signal ne bi uhvatile bazne stanice koje istražitelji mogu koristiti.

"Znate li što je upravljačka kutija? Fotografirajte ju. To bi trebala biti meta vašeg napada", rekao je Dmitrij, koji je zahtijevao dokaz o izvršenju zadatka. "Napišite današnji datum na komad papira i fotografirajte ga s tim papirom." Zauzvrat, Dmitrij je obećao organizirati telefonski poziv s njezinim mužem ili poslati mu paket.

Svitlana je rekla Dmitriju da se predomislila. "Tada su počele prijetnje", kaže Svitlana. "Rekao je da će ubiti mog muža i da ga nikada više neću vidjeti." Danima je nastavio zvati, govoreći: "Vaš muž je mučen, a to je vaša krivnja!" "Koliko ste se bojali da bi mogao ostvariti svoje prijetnje i nauditi Dimi?" pita novinar BBC-ja Svitlanu. Njezine oči se navlaže. "Srce me boljelo, mogla sam samo moliti: 'Bože, molim te, ne dopusti da se to dogodi.'" "Jedan dio mene je govorio: 'Ova osoba nema veze sa zarobljenicima.' Drugi dio pitao je: 'Što ako doista može to učiniti? Kako bih živjela sama sa sobom?'"

Vlasti pozivaju sve rođake da se odmah jave ako ih kontaktiraju ruski agenti. Onima koji to učine, kažu, bit će "zaštićeni" i tretirani kao žrtve. Ali ako rođaci pristanu na sabotažu ili špijunažu, kaže SBU, "to se može smatrati izdajom. Maksimalna kazna je doživotni zatvor." Vlasti redovito objavljuju uhićenja Ukrajinaca koji navodno podmeću požare ili otkrivaju lokacije vojnih ciljeva Rusiji. Prokremaljski mediji puni su videozapisa koji navodno prikazuju Ukrajince kako pale vojna vozila ili električne ormariće na željeznici. Neki od počinitelja to čine zbog novca, plaćaju ih sumnjivi ruski agenti, no smatra se da postoje i napadi koje provode očajni rođaci.

Petro Jacenko iz Stožera za postupanje s ratnim zarobljenicima Ukrajinske vojske kaže da oko 50% svih obitelji ratnih zarobljenika kontaktiraju ruski agenti. "Njihova situacija je vrlo ranjiva, i neki su spremni učiniti bilo što", kaže Petro, "ali pokušavamo ih educirati da to neće pomoći [njihovim voljenima u zarobljeništvu]."

Petro objašnjava da čin poput spaljivanja vojnog vozila ne predstavlja značajan materijalni gubitak za Oružane snage Ukrajine: "Ali može destabilizirati jedinstvo ukrajinskog društva, i to je glavni problem. Naravno, ako netko podijeli lokaciju, na primjer, sustava protuzračne obrane, to je također veliki problem za nas," priznaje.

Vlasti ne objavljuju broj Ukrajinaca koji su zarobljeni kao ratni zarobljenici, ali se smatra da je taj broj veći od 8.000. Izvor iz ukrajinske obavještajne službe rekao je BBC-ju da je broj slučajeva u kojima rođaci pristanu surađivati s Rusijom malen. Ruska vlada izjavila je za BBC da su optužbe da koristi obitelji zarobljenika kao polugu pritiska "neutemeljene" te da Rusija "postupa s ukrajinskim borcima humano i u skladu sa Ženevskom konvencijom."

Svitlanin suprug Dima oslobođen je iz zarobljeništva prije nešto više od tri mjeseca. Par je sada sretan zajedno i uživa igrajući se sa svojim četverogodišnjim sinom Vovom. Kako se Svitlana osjećala kada je njezin suprug konačno bio oslobođen? "Bile su to suze radosnice kao nikada ranije", kaže kroz osmijeh. "Osjećala sam se kao da sam svoju ljubav istrgnula iz ralja smrti." Dima je svojoj supruzi rekao da Rusi nisu ispunili svoje prijetnje da će ga kazniti zbog njezina odbijanja suradnje. Kad mu je ispričala o pozivima, bio je šokiran. "Pitao me kako sam to izdržala", kaže Svitlana uz osmijeh i namigne. "Pa, kao što uvijek kažem, ja sam časnikova žena."

