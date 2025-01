Hrvat na fronti u Ukrajini: 'Očajnički se borimo, ovo je pitanje duše'

Ukrajinske obavještajne službe pustile su snimke dvojice zarobljenih vojnika za koje tvrde da su dio sjevernokorejskih snaga angažiranih u borbama u ruskoj Kurskoj oblasti. Na snimkama se vide dvojica ranjenih zarobljenika fizionomije koja odgovara stanovnicima Korejskog poluotoka. Navodi se da su obojica odbila odlazak u Južnu Koreju. Ali je jedan od zarobljenih izrazio želju da ostane u Ukrajini. Južnokorejska obavještajna služba procjenjuje da dvojica zarobljenika pripadaju Generalnom uredu za izviđanje, ključnoj sjevernokorejskog vojnoj obavještajnoj službi.

Snimke dvojice zarobljenika objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. – Samo je pitanje vremena prije nego naše snage zarobe i druge. Svijet ne treba imati nikakve sumnje da je ruska vojska ovisna o vojnoj pomoći Sjeverne Koreje – rekao je Zelenski navodeći i uvjete da se zarobljenici vrate. – Ukrajina je spremna predati Kim Jong-unove vojnike ako on može organizirati razmjenu za naše zarobljene ratnike koje drže u Rusiji – kazao je. Rekao je i da će oni sjevernokorejski vojnici koji ne žele biti razmijenjeni dobiti priliku ako svijetu objave istinu o svojem sudjelovanju u borbama. Ovo je do sada najizravniji dokaz o postojanju sjevernokorejskih vojnika na bojišnici iako ni Rusija ni Sjeverna Koreja to ne priznaju.

Ipak, na njihovim kanalima pojavila se analiza u kojoj tvrde da zarobljenici ne govore dovoljno da bi se točno utvrdilo odakle su, ali se primijetilo da jedan od njih za Sjevernu Koreju koristi riječ "Joseon" dok se u Južnoj Koreji za susjeda koristi riječ "Pukhan". No, pojavile su se i snimke sjevernokorejske opreme na bojišnici gdje su snimljeni protuzračni sustavi nalik ruskom Toru kao haubica Koksan kalibra 107 mm pa onda i protutenkovski sustav Bulsae-4.

Južna Koreja i dalje izvješćuje o velikim sjevernokorejskim gubicima u Kurskoj oblasti, što pripisuje nepoznavanju modernih metoda ratovanja kod sjevernokorejskih vojnika. Broj poginulih i ozlijeđenih sjevernokorejskih vojnika u Ukrajini vjerojatno je premašio 3000, uključujući oko 300 mrtvih i 2700 ranjenih, rekao je jučer južnokorejski zastupnik.

Kakva god situacija bila sa sjevernokorejskim vojnicima, ruske snage su na pragu potpunog zauzimanja Torecka gdje su pod ukrajinskom kontrolom još samo neki kvartovi na zapadu grada.

Ukrajinski medij Defence UA donosi i priču o jednom hrvatskom dobrovoljcu koji se bori na ukrajinskoj strani. Borac pod nadimkom "Gaddafi" tvrdi da je iz predgrađa Splita, da je navijač i sada vojnik u Međunarodnoj legiji za obranu Ukrajine. Pridružio se u kolovozu 2024. Nakon što je prošao obuku, dobrovoljno se pridružio borbenim misijama. Za rat u Ukrajini čuo je 2014. kada je poluprofesionalno igrao nogomet, pa se zanimao za sudbine hrvatskih igrača u Ukrajini, Darija Srnu i Ivicu Olića. – Veliki sam navijač i volim Ukrajinu. Naše zemlje imaju puno toga zajedničkog – rekao je ovaj Hrvat.

Od SAD-a do Tajvana

Da je počeo pravi rat, shvatio je kada mu je Booking.com otkazao rezervaciju hotela u Kijevu. – Namjeravao sam provesti praznike u Kijevu u siječnju, veljači 2022. A onda sam dobio mail u kojem je Booking napisao nešto kao "zaboravite – počeo je rat" – kaže ovaj borac. – Kada sam saznao da je počeo rat, nisam više mogao mirno spavati. Pogledao sam se u ogledalo. Kao dijete učili su me da nešto učinim, a ne sjedim mirno. I nisam sjedio. Na kraju sam otišao u Poljsku, pa na ukrajinsku granicu. Tamo je bio autobus s pripadnicima Međunarodne legije, pridružio sam se – kazao je.

– To je nešto nevjerojatno, mješavina nacionalnosti, kao da je građevinska firma. Ljudi iz različitih zemalja, od SAD-a do Tajvana, otprilike istih vrijednosti i inteligencije. Ne znam sve te ljude, ali nakon nekog vremena uklopili smo se, zajedno izrasli. Sada se očajnički borimo. Nije onako kao što vidite na YouTubeu. Nije ovo samo putovanje, to je poziv duše – rekao je.

Nakon razgovora, hrvatski se borac na strani Ukrajine vratio na bojšnicu. Defence UA opisuje ga kao nekoga skromnog, društvenog i suptilne ironije u komunikaciji no što ponekad tjera da zaborave kako se radi o očajnom ratniku s jedinstvenim borbenim iskustvom i neusporedivim smrtonosnim vještinama. Iza njega je pet misija na najtoplijim točkama rusko-ukrajinskog rata, sudjelovanje u opasnim misijama i brutalni, iscrpljujući sukob s neprijateljem koji ne prezire nikakva sredstva. Ovaj Hrvat uživa ogromno povjerenje i poštovanje svojih sumještana, što je u ovakvim okolnostima neprocjenjivo i dovoljno govori, ističe ukrajinski medij. – Smatram se ukrajinskim ratnikom. Jutro počinjem molitvom s mojim dečkima... I borit ću se ovdje s njima do pobjede, kaže hrvatski dobrovoljac Gaddafi.

Ukrajinski medij navodi kako nakon rata Gaddafi sanja o odlasku u svjetsku nogometnu prijestolnicu Buenos Aires, ali sada ne planira budućnost, jer su borbe u tijeku i nije mudro planirati unaprijed. Legionar je pronašao svoju svrhu i nema namjeru skrenuti s odabranog puta.

