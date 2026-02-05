'Između 1.320 i 3.980 eura': Pitali smo Grad Zagreb je li Vlada dobila kaznu za pozornicu na dočeku rukometaša. Evo što kažu

Dozvolu za postavljanje pozornice za doček rukometaša (i Thompsonov nastup) Vlada od Grada Zagreba nije tražila, istaknuo je i gradonačelnik Tomislav Tomašević, a i njegovi razni suradnici u stranci, a komunalni su redari na samom dočeku postupali prema zakonu i Odluci o komunalnom redu, pojašnjavali su. Kako je Tomašević pojasnio na redovnoj presici ovog tjedna, redari su utvrdili "desetak komunalnih prekršaja vezanih uz organizatore, 14 za postavljanje popratnih štandova". Jesu li ispisali i kazne te koliko su one iznosile, ono je što je nas zanimalo.



– Komunalni redari postupili su sukladno zakonu te su evidentirali više nepravilnosti, njih desetak vezano uz sam doček, uz dodatne nepravilnosti vezane uz popratne štandove. Radi se o različitim pokretnim napravama koje su postavljene bez dozvole, uključujući pozornicu. U tijeku su postupci utvrđivanja svih okolnosti – kazali su nam u Gradu. A budući da se na cifre nisu osvrnuli, mi smo odlučili zaviriti u Odluku o komunalnom redu. Pozornica se ondje smatra pokretnom napravom. Točnije, pokretna su naprava "uređaji koji nemaju građevinski dio, a privremeno ili povremeno se postavljaju na površine javne namjene ili druge površine radi prodaje, usluga, promocija i manifestacija".



– U to ulaze, među ostalim, štandovi, automati, hladnjaci za sladoled, bankomati, paketomati, ugostiteljske prikolice, lunaparkovi, trampolini, pozornice, prigodne kućice za blagdane, kao i oprema za otvorene terase poput stolova, stolica, suncobrana i podesta –objašnjava se u dokumentu u kojem jasno stoji i da se "pokretne naprave ne smiju postavljati samovoljno". Za njihovo postavljanje, ističe se, obvezno je rješenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.



– Prije izdavanja tog rješenja potrebno je, ovisno o lokaciji, pribaviti suglasnosti za promet, mišljenje o uređenju javnog prostora te mišljenje nadležnog tijela za zelenilo ako se naprava postavlja na zelenu površinu. Uz zahtjev se prilaže dokumentacija poput fotografije naprave, katastarskog plana s mikrolokacijom, dokaza o pravu korištenja površine i dokaza o obavljanju djelatnosti. Ako je pokretna naprava postavljena suprotno rješenju ili bez rješenja, komunalni redar može rješenjem naložiti njezino uklanjanje – stoji u Odluci o komunalnom redu koja izričito propisuje i novčane kazne za postavljanje pokretne naprave bez rješenja ili suprotno rješenju gradskog tijela. Za takve prekršaje predviđene su novčane kazne koje ovise o tome tko je počinitelj.



– Pravna osoba može biti kažnjena novčanom kaznom u rasponu od 1.320 do 3.980 eura, dok se odgovorna osoba u pravnoj osobi kažnjava s 80 do 150 eura. Fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost može biti kažnjena s 200 do 400 eura, a fizička osoba s 80 do 150 eura – propisuje Odluka o komunalnom redu.