NESTALA 2024. GODINE

Podignuta nova optužnica za ubojstvo Danke Ilić

Danka Ilić
05.02.2026.
u 14:43

Prema novoj optužnici, Dragijević i Janković optuženi su za teško ubojstvo djeteta, a sumnjiči ih se da su 26. ožujka 2024. god. službenim vozilom udarili djevojčicu. Umjesto da joj pomognu, smjestili su je u auto, a potom je ubili

Više javno tužiteljstvo u Zaječaru ponovo je podiglo optužnicu protiv Dejana Dragijevića (50) i Srđana Jankovića (50), koji se sumnjiče za teško ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju, javlja Telegraf.rs. Prethodna optužnica bila je vraćena na dopunu kako bi se detaljnije razjasnili svi relevantni okolnosti, a tužiteljstvo je u zakonskom roku prikupilo dodatne informacije.

Prema novoj optužnici, Dragijević i Janković optuženi su za teško ubojstvo djeteta, a sumnjiči ih se da su 26. ožujka 2024. god. službenim vozilom udarili djevojčicu. Umjesto da joj pomognu, smjestili su je u auto, a potom je ubili.

Nakon toga, prema optužnici, tijelo su bacili na deponij, a potom premjestili na nepoznatu lokaciju. Optužnicom je obuhvaćen i Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih, kojeg se tereti za pomaganje u počinjenju zločina te za kazneno djelo neprijavljivanja zločina.
Danka Ilić

