Pivska preporuka

Počeo je Oktoberfest, pa popijte u to ime jedan Paulaner Oktoberfestbier

Autor
Zoran Vitas
26.09.2025.
u 09:13

Paulaner, čija su piva u nas dugo popularna, jedna je od šest pivovara koja smiju točiti svoje pivo na najvećem svjetskom festivalu piva Oktoberfestu

Ako postoji doba kada treba popiti pivo, onda je to sada, u vrijeme kad se odvija Oktoberfest, najveći pivski festival u svijetu. Ako već niste ondje, ne padajte u depresiju, jer neka piva koja se ondje sada toče možete probati i u nas. Čak ih možete nabaviti i u lokalnom dućanu. Jedno od takvih piva Paulaner Oktoberfestbier. Ova piva spremaju se i ispijaju u vrijeme Oktoberfesta, a tako je i s ovim Paulanerovim iako ćete ga nerijetko naći i ljeti. Odlikuje ih veća punoća i više alkohola u odnosu na standardna lagerska piva. Štosno je piti ih iz massa, krigle od jedne litre u kakvima se piva uobičajeno služe na Oktoberfestu, ali pripazite, ova piva doista jesu moćnija od onih koja obično pijete. Pogotovo jer su i dalje vrlo pitka, a imaju šest posto alkohola, pa ćete nakon nekoliko krigli puno lakše nazdravljati uz tradicionalno – Wiesn! Inače, poznato je kako se povijesno za ovaj festival spravljalo pivo Märzen koje se izvorno posluživalo na Oktoberfestu, a tako je i danas. To je bilo posljednje pivo koje se smjelo kuhati prije ljeta, u ožujku. Kako bi se osigurala njegova trajnost do jeseni, kuhano je s više alkohola. Njegov blago hmeljasti okus slada i jantarna boja obilježja su originala. Kod oba piva koriste se hmeljevi Herkules i Hallertauer Traidition, no dok ih pijete, više ćete osjetiti njihovu sladnu stranu. Što vam neće smetati, jer balans je uvijek odličan.

