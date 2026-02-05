Zbog ruskih napada Ukrajina je u siječnju 2026. uvezla rekordne količine električne energije

Prema analitičkoj skupini ExPro, Ukrajina je u siječnju 2026. uvezla rekordne količine električne energije, budući je Rusija nastavila sustavno uništavati ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Ukrajina je prošli mjesec uvezla gotovo 900 gigavat-sati električne energije, što je 40% više u odnosu na prosinac 2025., objavili su iz ExPro-a. To je najveća brojka uvoza od izbijanja rata velikih razmjera.



Rusija je od listopada prošle godine do početka 2026. lansirala tisuće dronova i stotine projektila na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Nakon isteka sedmodnevnog prekida napada na energetske ciljeve, u noći s 2. na 3. veljače, Rusija je lansirala 71 projektil i 450 dronova u još jednom napadu na ukrajinsku energetsku infrastrukturu nanijevši velike štete. Ukrajina je povijesno gledano bila neto izvoznica električne energije. No, prema ExPro-u, zemlja nije izvozila električnu energiju od sredine studenog 2025.