Ovaj mladić uhićen je zbog smrtonosnog požara u Los Angelesu. Istražitelji otkrili što je pitao ChatGPT

Jonathan Rinderknecht (29) uhićen je zbog sumnje da je izazvao požar u Pacific Palisadesu u Los Angelesu koji je u siječnju usmrtio 12 ljudi i uništio više od 6.000 domova. Dokazi prikupljeni s njegovih uređaja uključivali su fotografije generirane na ChatGPT-u.

Rinderknecht je uhićen na Floridi u utorak i optužen je za uništavanje imovine putem požara, izjavio je vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Bill Essayli na konferenciji za novinare u srijedu u Los Angelesu. "Uhićenje, nadamo se, pružit će određenu mjeru pravde svima koji su pogođeni“, rekao je Essayli. Dužnosnici su rekli da bi mogle uslijediti dodatne optužbe, uključujući ubojstvo, prenosi BBC.

Rinderknecht se pojavio na sudu na Floridi u srijedu, no nije se izjasnio. Zakazano je da se vrati na Okružni sud SAD-a u Orlandu u četvrtak na saslušanje o jamčevini. Ne očekuje se da će iznijeti službeno izjašnjenje do saslušanja za optužbu u Los Angelesu u nadolazećim tjednima.

Početni požar koji je Rinderknecht navodno izazvao na Novu godinu zvao se Lachman požar. Iako su ga vatrogasci brzo ugasili, nastavio je tinjati pod zemljom u korijenskom sustavu guste vegetacije, kažu istražitelji, prije nego što je ponovno izbio na površini tijekom oluje. Osumnjičeni je bio upoznat s područjem jer je bivši stanovnik Pacific Palisadesa, rekli su dužnosnici. Nakon požara preselio se na Floridu.

Požar je izazvao otvorenim plamenom nakon što je vozio taksi na Novu godinu, prema optužnici. Dvoje putnika vozilo se s Rinderknechtom ranije na Novu godinu. Jedan putnik rekao je istražiteljima da se sjeća kako je vozač izgledao uzrujano i ljutito.

Dužnosnici su rekli da su koristili podatke s njegovog mobitela kako bi utvrdili njegovu lokaciju kada je požar počeo 1. siječnja. Uz to, na njegovom mobitelu pronađeni su videozapisi koje je snimio dok su vatrogasci pokušavali ugasiti plamen. Više je puta pokušavao nazvati 911, ali nije uspio uspostaviti vezu zbog loše mobilne mreže. Pronađena je i snimka zaslona na kojoj pokušava nazvati hitne službe i u jednom trenutku povezuje se s dispečerom.

Istražitelji su rekli da je osumnjičeni želio "sačuvati dokaze o tome kako pokušava pomoći u gašenju požara“. Rinderknecht je također upitao ChatGPT: "Jeste li krivi ako je požar izazvan zbog vaših cigareta?“

U srpnju 2024., pet mjeseci prije nego što je navodno izazvao požar, Rinderknecht je zatražio od ChatGPT-a da stvori "distopijsku sliku“ koja uključuje goruću šumu i gomilu ljudi koji bježe od požara.