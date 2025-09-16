Ova je bolnica zatvorila dječji odjel jer raste broj oboljelih od korone, evo koji se simptomi javljaju

Zbog povećane učestalosti virusnih respiratornih infekcija, uključujući virus gripe i COVID-19, Opća bolnica Pula do daljnjeg privremeno zabranjuje posjete pacijentima na Odjelu pedijatrije, poručili su javnosti iz pulske bolnice. Iznimke su moguće, dodaju, samo u izvanrednim situacijama uz prethodnu procjenu i odobrenje odgovorne osobe odjela. – Roditelji i javnost bit će pravovremeno obaviješteni o ponovnoj uspostavi posjeta – poručili su iz pulske Opće bolnice. S obzirom na to da su za posjete zatvorili upravo odjel na kojem se liječe djeca, očito je da raznih virusa gripe, pa i ljetne korone, ima najviše među najmlađom populacijom, no ljetna korona pogađa i odrasle pa su ambulante liječnika obiteljske medicine, ali i bolnica diljem Hrvatske, pretrpane pacijentima koji traže pomoć upravo za ovu vrstu oboljenja.

Naime, iako je pandemija daleko iza nas, stručnjaci stalno upozoravaju da virus korone i dalje kruži te se povremeno pojavljuju novi valovi zaraze. Češće su možda izraženi tijekom ljeta kada su, iako često na otvorenom, ljudi ipak više u kontaktu u sklopu raznih druženja, koncerata, po restoranima, kafićima, a veći je protok ljudi iz drugih krajeva svijeta koji mogu donijeti i neku podvrstu virusa koji je dominantan u njihovoj sredini. Ovog ljeta porast broja slučajeva u svijetu povezuje se s novim podvarijantama omikrona, među kojima je i varijanta nazvana "Stratus". Ona se brzo proširila i postala dominantna u mnogim državama, a da ste se zarazili baš tim virusom, možete znati nakon testiranja. No, liječnici da su simptomi slični onima koje je izazvala prethodna omikron podvarijanta. Pacijenti imaju najčešće povišenu temperaturu, učestalo kašlju, kišu, curi im iz nosa, boli ih glava, mišići, umorni su i iscrpljeni.

Kod nekih oboljelih mogu se javiti i probavni problemi, poput mučnine, povraćanja ili proljeva. U težim slučajevima, posebice kod starijih i imunokompromitiranih osoba, bolest može zahvatiti donje dišne putove i dovesti do upale pluća. Djecu, pak, često znaju iscrpiti upravo dodatne probavne smetnje. Kada je u pitanju takozvana ljetna korona, simptomi dakle, mogu biti neugodni i potrajati nekoliko dana, ali sve može završiti i za samo dan, dva uz malo kašljanja i kihanja. Liječnici kažu da bolest najčešće prolazi bez potrebe za bolničkim liječenjem, uz odmor, unos dovoljno tekućine i lijekove za snižavanje temperature ili ublažavanje bolova. No, potraju li nekoliko dana i pogoršavaju se, potrebno je javiti se liječniku kako bi uveo antivirusnu terapiju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i dalje revno bilježi broj prijavljenih oboljenja od COVID-19.

– U tjednu od 8. do 14. rujna ove godine u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno je 779 prijava COVID-19, a nije zabilježen ni jedan smrtni ishod. U tjednu od 1. do 7. rujna, u sustav je prijavljeno 580 slučajeva oboljelih od COVID-19, dok je u tjednu od 18. do 24. kolovoza bilo 336 prijavljenih – podaci su HZJZ-a. Slučajevi oboljelih, dakle, s ulaskom u jesen rastu, kao i prethodnih godina, pa je i HZJZ objavio podatke i preporuke za jesensko cijepljenje u kojem poziva one koji nisu da se cijepe, posebno starije osobe i osobe s kroničnim bolestima, kako bi se lakše nosile s posljedicama ako se zaraze ovim virusom.