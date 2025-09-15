Prvi slučajevi opasne gljivice: Potvrđena u splitskom KBC-u, Hrvatska još nema poseban protokol

U splitskom KBC-u u kolovozu su zabilježena prva dva slučaja zaraze gljivicom Candida auris otpornom na lijekove. Oba pacijenta i dalje se nalaze u bolnici, a iz ustanove ističu da su poduzete sve terapijske i epidemiološke mjere te da se liječenje provodi prema stručnim pravilima. Za sada su to jedini registrirani slučajevi u Hrvatskoj, no u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo očekuju da će se u idućim godinama broj oboljelih povećati.

Kako objašnjavaju iz HZJZ-a, uvijek postoji rizik da se patogeni koji se sve češće otkrivaju u svijetu pojave i u hrvatskim bolnicama. "Uvijek postoji potencijalna opasnost da postojeći patogen, koji je dokazan u svijetu i broj prijavljenih slučajeva raste svake godine, bude detektiran i u hrvatskim zdravstvenim ustanovama. Važno je da bolničko osoblje bude svjesno mogućnosti infekcije kod rizičnih skupina pacijenata i vodi računa o općim i specifičnim mjerama prevencije, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija", poručuju iz HZJZ-a za Novi list.

Gljivica Candida auris posljednjih se godina širi europskim zdravstvenim ustanovama. Tijekom 2023. zabilježeno je 1.346 slučajeva u 18 zemalja, no Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti procjenjuje da je stvarni broj veći. Prvi put otkrivena 2009. u Japanu, ova gljivica izaziva zabrinutost jer se lako širi, često je otporna na terapiju i teško se iskorjenjuje. Prema podacima američkog CDC-a, više od trećine pacijenata s invazivnom infekcijom ne preživi. Dodatni problem je što se može dugo zadržavati na površinama i medicinskoj opremi.

Bolesti najčešće pogađaju imunokompromitirane bolesnike u bolnicama te mogu dovesti do ozbiljnih i po život opasnih infekcija krvotoka, dišnog i živčanog sustava, unutarnjih organa i kože. Kod zdravih osoba uglavnom ne predstavlja prijetnju. Uobičajeni simptomi su povišena temperatura i zimica koji ne prolaze nakon primjene antibiotika. Infekcija se može razviti u krvi, ranama ili uhu, a katkad se Candida auris nađe i u urinu ili respiratornim uzorcima, iako ondje često nema kliničko značenje.

Stručnjaci objašnjavaju da su kandide inače uobičajeni kvasci prisutni na koži. Kod osoba koje uzimaju puno antibiotika, narušava se prirodna mikrobiota, pa se gljivice brže šire jer antibiotici na njih ne djeluju. Do sada je najčešće bila riječ o vrsti Candida albicans, no posljednjih godina pojavila se Candida auris, čija je glavna osobina otpornost na antifungalne lijekove.

Svjetska zdravstvena organizacija svrstala ju je u najvišu kategoriju prioritetnih gljivičnih patogena. Hrvatska ima pravilnike i smjernice za sprječavanje bolničkih infekcija, kao i europske protokole, no za sada još nema poseban nacionalni protokol postupanja kod sumnje na infekciju Candida auris, iako bi se on mogao izraditi na temelju postojećih iskustava i praksi.