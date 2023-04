Otvoreno pismo predsjedniku Crne Gore: Ne budi krpa od predsjednika, ali ni britva od tiranina kao Đukanović

Prenosimo u cijelosti otvoreno pismo vlasnika Vijesti, Željka Ivanovića, najutjecajnijeg medijskog brenda u Crnoj Gori i žestokog kritičara Đukanovićeve vladavine povodom pobjede Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.

"Dragi naš Jakove, hvala ti što si znao i uspio da poraziš najvećeg autokratu regije, utemeljitelja najdugovječnije i najprivatnije privatne države Balkana, političkog oca svih onih koji su učili od njega i došli nakon njega, poput rahmetli Gruevskog ili još i te kako živućih Orbana, Erdogana i Vučića.

Toliko umjesto čestitke. Sada je, međutim, pravi trenutak da ti, nepunih 48 sati nakon što smo ga poslali u političku penziju, ukažem na to kakav te posao čeka, čega se trebaš paziti i što su očekivanja građana i građanki od tebe.

Nikada nemoj, Jakove, da pomisliš a kamoli da radiš po maksimi Luja XIV i Mila Prvog - država to sam ja. Vidio si zajedno s nama kuda to vodi i što sve porodi... Nekada istinski antifašisti postanu fašisti, a borci za europske vrijednosti se preobrate u stopanice i zagovornike orijentalnog despotizma i diktature.

Nikada, Jakove, nemoj kritičare doživljavati kao neprijatelje, a klimoglavce kao jedino i najbolje okruženje. Osim ako nećeš da završiš kao On - u životinjskoj farmi sa Majorom, Kloverom, Bokserom, Napoleonom, Grudvom, Skvilerom ili pripitomljenim gavranom Mojsijem, ogavnim doušnikom i špijunom gospodina Džonsa.

Kao oksfordski đak lako prepoznaješ da se, kao i kod Orvela, iza ovih književnih karaktera kriju stvarni likovi, naše mule, pravoslavne i vesternizovane, koje su za potrebe pomenutog autokrate, lagale, psovale, jurile, čerečile Njegove kritičare i oponente, dijelile državne nagrade i novce, da bi na kraju, sasvim očekivano, organizirale radnu akciju prikupljanja potpisa za spas tri i pol decenije trajućeg režima. Nemoj tako nikad da obrukaš - ni sebe ni plaćenike koji bi, kao ovi Njegovi, pristali da ti pruže istu vrstu usluge. Jer, nažalost, u Crnoj Gori je uvijek bilo lakše naći sluge i doušnike nego slobodare i kritičare.

To ti je sljedeći nauk, Milatoviću - odgovorna vlast i najgori narod izvede na pravi put kao što najgora vlast i najbolji narod povede na stranputicu. Od Hitlera do Putina svjedočimo o tome. Đukanović, Vučić, Orban i Erdogan su epizodisti sa sličnim misijama i učincima. Predsjednik države, iako nema velika ustavna ovlaštenja, ima moralnu snagu koju mu daje neposredan izbor da usmjerava procese u društvu ka vrijednostima pravde, demokracije i jednakosti. Ne budi krpa od predsjednika kao Vujanović, ali ni britva od tiranina kao Đukanović.

Nemoj, Jakove, da padneš na crnogorsku snishodljivost i udvaranje. Isti oni koji su bacali cvijeće na Đukanovića, bilo na njegove tenkove koji su išli na Dubrovnik i Srebrenicu, ili njegove glisere koji su sa Ndrangetom jurili između Bara i Barija, Pulje i Boke, mnogi od njih će sada potrčati tebi u zagrljaj, željni nekog novog DPS-a i nekog novog „tranzitnog“ biznisa. Veliki pjesnik Čarls Simić je, opisujući Trumpov predsjednički mandat, pisao kako je „svakom monstrumu u povijesti bila potrebna velika pomoć da bi proveo svoju politiku“! A da je „začkoljica u tome što su oni jednako pokvareni kao on“! Dosta je bilo - ne ponovilo se, Jakove.

Neka pravda zakuca na svaka vrata, Milatoviću, a ne kao kod Njega, samo kod kritičara i oponenata. Selektivna pravda je gora od nepravde. Pravosuđe i državni aparat više nikada ne smiju da koordiniranom akcijom ubiju a onda sakriju nalogodavce i ubojice, kao u slučaju glavnog urednika Dana Duška Jovanovića. Nikada više, Jakove, nijedna sestra, kao ona policajca Slavoljuba Šćekića, ne smije da doživi da joj se država smije u lice iako je njen brat dao život misleći da je država kojoj služi jača od mafije koja njome upravlja.

Nikada, Jakove, tvoj brat, sjutra sin ili kćerka, bilo tko od rodbine, prijatelja, kumova, ne smije da dobije bilo koji tender, investitora, mini elektranu ili državni kredit, da ne spominjem da sjutra neki tvoj ministar ne smije, poput nesretnog Igora Lukšića, da vrati tvoj privatni kredit državnim novcem, vrteći jedan milijun 11 puta. Rekao si već - sramotno i nevaspitano. Držimo te za riječ. I čekamo SDT da napokon završi izviđaj oko „prvog milijuna“ i saopšti rezultate.

Dragi naš Jakove, vlast kvari ljude, apsolutna najviše. Nemoj da pomisliš kako je današnja Crna Gora ista ona s početka 90-ih koju je Đukanović tako beskrupulozno i osvetnički zajahao i tri decenije ponižavao, ismijavao i pljačkao. Nije, Jakove. Pratit ćemo te, to nam je posao, ako poklekneš kao On, završićeš neslavno, i mnogo prije nego On.

Ako sve ove nauke, izvučene iz loše prakse i iskustva tvog prethodnika, shvatiš ozbiljno, onda nikada nećeš pasti u iskušenje da te opiju moć i vlast. I da umjesto porodice, obrazovanja, napornog rada, uljudnog ponašanja, postaneš, kao on, nevaspitani dripac, promotor slatkog života, skupih satova, nakita za ženu i mnoge druge pored nje, milijunaš bez ijednog dana u biznisu, ili da ti govore kao njemu kako si čak milijarder s bilijunima sakrivenim kod prijatelja i pratilja. Došao si na crnogorski presto obećavajući nove/stare vrijednosti, iz vremena prije DPS-a kao političkog krila mafije, a to su - pošten rad, obrazovanje, plemenitost i altruizam. Građani i građanke, i oni koji jesu i oni koji nijesu glasali za tebe, to sad očekuju da im isporučiš.

Dragi naš Jakove, predsjednik postaješ s imovinom od dva stana i započetom kućom na selu - kada završiš bavljenje politikom, a sam si prethodniku rekao da je nevaspitano ostati decenijama u njoj, izađi s istim imovinskim kartonom. I formalnim i neformalnim. Uvijek imaj na umu Duždevu palaču u Veneciji na čijim su zidovima oslikani likovi svih uglednika Mletačke Republike osim jednog, Marina Falijerija - njegovo je lice prefarbano crnom bojom jer je osuđen na damnatio memoriae (zabranu javnog sjećanja) jer je bio vlastoljubac koji je vodio državu za svoj lični a ne za opšti interes.

Na kraju, dragi Jakove - poštuj svakog čovjeka, ne budi ohol kao ovaj koga pratiš u prošlost i zaborav. To znači, pomogni ljudima i u svom najbližem okruženju i u čitavoj državi da budu samostalni i autonomni, da se ponekad i u nečemu pokažu boljim od tebe, razvijaj kod građana i građanki njihove najbolje strane, ne pravi od ljudi robove i klovnove... Dosta je bilo nikolaidisa, popovića, đuranovića, todorovića, filipovića, raznih đaga i radmila, i armije ostalih promotora i obožavalaca - Crna Gora napokon treba da bude prepoznata kao zemlja slobodnih pojedinaca, kao otvoreno društvo a ne kasarna.

Nimalo lak zadatak, ali pametan si ti, Jakove. Možeš ti to. Za početak je važno da si svjestan situacije koju nasljeđuješ - bilo ne ponovilo se.

(Mišljenja i stavovi objavljeni u rubrici "Kolumne" nisu nužno i stavovi redakcije "Vijesti")", piše u objavi.

