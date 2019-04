Otvorene stube po kojima se Isus penjao do Poncija Pilata

Nakon obnove otvorene su Svete stube (Scala Santa) po kojima se, prema legendi, Isus Krist na dan muke uspinjao na suđenju u Pilatovu pretoriju. U IV. stoljeću, odnosno 326. godine, iz Jeruzalema ih je u Rim prenijela Elena (sveta Jelena Križarica), majka rimskog cara Konstantina, a sada se nalaze na posebnom mjestu pokraj rimske Bazilike sv. Ivana u Lateranu (San Giovanni in Laterano).

Sada su prvi put nakon 300 godina ponovno vidljive u mramoru od kojeg su izrađene i po njima klečeći i u molitvi mogu proći vjernici. Naime, od 1723. godine 28 mramornih stuba štiti drveni okvir koji je dao postaviti papa Inocent XIII. U razdoblju od 11. travnja do 9. lipnja drveni okvir bit će na restauraciji, tako da se hodočasnici prvi put nakon gotovo 300 godina mogu uspeti izvornim stubama. Velik broj vjernika koristi tu jedinstvenu priliku jer će na stube, koje su izlizane jer su po njima prošli milijuni vjernika, ponovno biti postavljene drvene daske nakon svetkovine Duhova. Na stubama se vide i tri mrlje navodno Isusove krvi koje su posebno označene, a jedna je okružena malim željeznim rešetkama. Bez obzira na to što je stoljećima bilo zaštićeno, ipak je to mjesto još više izdubljeno jer su ga vjernici dodirivali prstima.

Foto: REUTERS

Osim samih stuba, obnovljene su i freske s prikazima iz Staroga i Novoga zavjeta koje okružuju stubište i koje je u XVI. stoljeću dao naslikati papa Siksto V. da bi hodočasnicima koji nisu znali čitati poslužile kao Biblija u slici. Svim hodočasnicima koji, uspinjući se na koljenima, razmatraju Isusovu muku te zadovolje uobičajene uvjete Apostolska pokorničarnica svakodnevno udjeljuje potpuni oprost.