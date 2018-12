U Tominu evanđelju Isus je opisan kao okrutan i pakostan

Od legendi o Isusovu djetinjstvu najpoznatije su one iz Tomine povijesti djetinjstva, poznate kao i Tomino evanđelje (koje se ne smije pobrkati s posve različitim Tominim gnostičkim evanđeljem).

Dakako, radi se o apokrifnim zapisima ili protoevanđelju, a ne o kanonskim evanđeljima kojih se službeno drži Crkva. To je dobro imati na umu i zbog okrutnosti nekih opisa Isusova lika. Toma potanko donosi neka zbivanja iz Isusova života od pete godine do prizora s učiteljima iz hrama u njegovoj 12. godini, što je jedini događaj iz Isusova djetinjstva zabilježen u Novom zavjetu (Lk 2,41-49), kako donosi "Izgubljena Biblija" J. R. Portera u izdanju "Kršćanske sadašnjosti".

Pisac ovoga djela nastoji prikazati malo dijete kao čudo od djeteta, tj. božansko biće koje je sposobno činiti svakojaka čudesa pa su svi izvještaji nalik legendama.

"Dječak Isus čudesan je radnik koji djeluje u okviru redovitoga dnevnoga života, oslikan u nizu živopisnih prizora. Neki od njegovih pothvata tek su nešto više od dražesnih pričica, kao što su priče kada je oblikovao ptice od gline i oživio ih ili kada je produljio komad drveta kako bi pomogao Josipu da dovrši krevet. Kao i u Novom zavjetu, Isus djeluje i kao ozdravitelj koji može oživjeti mrtvoga. No drugi događaji prikazuju ga kao vrlo uzbuđujuće biće", piše Porter i opisuje "Isusova pakosna djela".

Naime, Tomina povijest djetinjstva prikazuje dijete Isusa kao dječaka s tajanstvenom i opasnom moći, čije su riječi mogle imati nemile posljedice kada bi se naljutio ili osjetio povrijeđenim. Na primjer, kada je zgrčio jednog dječaka zbog sasvim beznačajnog čina, a drugoga pak usmrtio udarcem samo zato što se zabio u njega.

"Kada je taj dječak Isus imao pet godina, igrao se u plićaku jednog potoka i u mlake je sakupio vodu koja je protjecala i učini da odjednom bude čista, zapovjedi to samo riječju svojom. Napravi meku glinu i oblikuje od nje dvanaest vrabaca. A bio je šabat kad je to napravio, a tamo je bilo i mnogo druge djece koja su se igrala s njim...

I kad je Josip došao do toga mjesta i vidio to, izvika se na njega i reče: 'Zašto na šabat činiš ono što se ne smije činiti?' Ali Isus pljesne rukama i povika vrapcima: 'Gubite se!' I oni odlete i odu cvrkućući. Ali ondje je uz Josipa stajao sin Anasa pismoznanca; i uzme vrbinu granu te rasprši vodu koju je Isus skupio. Kada Isus vidje što je učinio, razbjesni se i reče: 'Ti bezobrazni i bezobzirni glupane, što su ti nažao učinile mlake i voda? Gledaj, sada ćeš i ti usahnuti poput drveta i nećeš nositi ni lišća ni korijena ni ploda.' I odmah je taj dječak posve usahnuo... Roditelji onoga koji je usahnuo uzeše ga, oplakujući mladost njegovu, donesu pred Josipa i prigovore mu: 'Kakvo to dijete imaš koje čini takve stvari.'

Nakon toga (Isus) je ponovno hodao kroz selo, a neki je dječak trčao i udario o njegovo rame. Isus se razljuti i reče mu: 'Nećeš ići dalje svojim putem', i to dijete istog trena pade dolje i umre. Ali neki koji su vidjeli što se dogodilo, rekoše: 'Odakle potječe ovo dijete budući da je svaka njegova riječ izvršeno djelo?' I roditelji mrtvoga djeteta dođu do Josipa i krivili ga te rekoše: 'Budući da imaš takvo dijete, ne možeš boraviti među nama u selu; ili ga pak nauči da blagoslivlje, a ne da proklinje. Jer on ubija djecu našu", piše u Tominim pričama o djetinjstvu, poglavlja 2-4.

"Teško je ne osjećati odbojnost prema takvim pričama, koje se čine tako dalekim od Isusa iz kanonskih evanđelja, a može se čak opaziti i određen stupanj nelagode u pisca koji ih pripovijeda: dok pokušava odriješiti Isusa od krivnje, on više puta spominje veliku uvredu koju je uzrokovalo Isusovo ponašanje, kao i napore njegovih roditelja da ga obuzdaju, kao kada Josip pita Isusa: 'Zašto činiš te stvari te ljudi moraju trpjeti i mrziti i progoniti nas?'

Drugom prilikom Josip kaže Mariji: 'Ne puštaj ga van iz kuće jer umiru svi oni koji ga izazivaju'", piše Porter dodajući kako se iz tih zapisa vidi kako čak i kao dijete Isus je velik i obrazovan učitelj koji posjeduje nadnaravnu mudrost i zna mnogo više od bilo koga tko ga može učiti.

