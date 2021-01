Otpor cjepivu i znanosti zbog loše komunikacije i prebrzog napretka

Mjesecima je svijet željno čekao spasonosno cjepivo protiv koronavirusa, a kad je ono konačno pušteno u upotrebu, pokazalo se da mnogi oklijevaju s cijepljenjem ili ga čak kategorički odbijaju. Otpor znanosti u 21. stoljeću paradoksalan je ako se zna da su upravo cjepiva desetljećima unazad spasila milijune ljudskih života i dokazano su najveća medicinska postignuća. Još je veći paradoks što je u vrijeme nikad veće dostupnosti informacija, uz nikad više eksperata za komunikaciju - ovaj otpor nastao zbog loše komunikacije! Teško bi pao utemeljitelju javnog zdravstva i socijalne medicine dr. Andriji Štamparu.

Znanstveni pogled priče s cjepivom protiv SARS-CoV-2 trebalo je iskomunicirati općoj javnosti jer ono što je znanstvenicima samorazumljivo, laicima nije pa su to stvari različite konstrukcije istog fenomena, kaže sociolog dr. Ivan Balabanić. - One ne ovise samo o objektivnoj strukturi rizika nego o raznim vjerovanjima, medijima, preduvjerenjima, drugim izborima drugih laika itd. I u toj situaciji najvažnije je da se dobro komunicira, no komunikacija kod nas bila je loša. Isprva se nitko od vodećih struktura nije želio cijepiti. Nažalost, dogodila se tragedija s potresom koja je potpuno poremetila koncepciju naglašavanja važnosti cijepljenja i u tim okolnostima vrlo je teško uvjeriti ljude da u sebe ubrizgavaju nešto potpuno nepoznato - kaže ovaj izvanredni profesor Odsjeka za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija zagrebačkog Sveučilišta. Uspoređuje odbijanje cjepiva sa sindromom "nimby" (Not In My Back Yard) odbijanja manjih zajednica da se neke promjene ili razvoj dogode u njihovu dvorištu.

- Ovdje se to može staviti na individualnu razinu da nitko ne želi prvi testirati cjepivo, nego želi da ga netko drugi proba, nakon čega će i sam to učiniti - pojašnjava sociolog i ističe kako je važno da osobe koje tvrde nešto o cjepivu i sami njime budu cijepljeni, od eksperata do ljudi u vlasti. Dan nakon razgovora sa sociologom, prvi su se pred kamerama i cijepili Davor Božinović, Vera Janković Katalinić, Alemka Markotić i Krunoslav Capak.

- Najvažnija je komunikacija rizika prema određenoj skupini, a komunikacija je otpočetka loše krenula, nažalost - ustvrdio je dr. Balabanić. Građanima je, naime, količina modernih tehničkih, nuklearnih i drugih rizika nejasna, nevidljiva i oni traže objašnjenje struke. Ono će ovisiti i o povjerenju koje građani imaju u struku, a svađe znanstvenika to narušavaju. Poruka struke mora biti jednoznačna, jer ako jedan kaže da, drugi ne, onda jasno da građani ne znaju koga slušati - govori Balabanić.

Kao i nemali broj "običnih" građana, gotovo polovica zdravstvenih radnika zasad se ne želi cijepiti.

- To je normalna reakcija ljudi jer su od početka pandemije vodeće zdravstveni autoriteti, počevši od Svjetske zdravstvene organizacije preko svih naših liječničkih organizacija postupali vrlo neprofesionalno i manipulativno. Skrivale su se informacije, skrivali su ih liječnici od liječnika i zato su mnogi s pravom izgubili povjerenje u osobe koje su vodile i trebale voditi borbu protiv pandemije. Vrlo sam kritičan prema tome koliko se na svjetskoj razini vodilo računa o političkim, ekonomskim i drugim interesima, a malo o zdravstvenim. Meni je ovakva reakcija javnosti liječnika i medicinskih sestara sasvim razumljiva - oštar je psihijatar dr. Ante Bagarić iz Klinike za psihijatriju Vrapče. Ističe kako je vodstvo SZO zbog privatnih ili političkih veza skrivalo podatke o pandemiji i njezinoj raširenosti, mijenjali su iskaze o tome što treba raditi, poput ne treba maske/treba maske te ružno manipulirali porukama i prema liječnicima na terenu. Psihijatar zamjera i sporost EU-administracije u odnosu na efikasnost cijepljenja u Izraelu i raniji početak u V. Britaniji.

- Nisam epidemiolog, ali sve to može imati katastrofalne posljedice, povjerenje se može spustiti na 10% i pandemija može trajati desetljećima! - govori dr. Bagarić.

Problem je što su znanost i medicina u posljednjih nekoliko desetljeća napredovali golemom brzinom pa nije jednostavno ostati informiran i pratiti zadnja otkrića, objašnjava prof. Nenad Ban sa švicarskog Federalnog tehnološkog instituta (ETH). Većina ljudi prihvaća nove lijekove jer su svjesni koliko mogu biti korisni i zbog toga ne kritiziraju istraživanja u biomedicini.

- Međutim znanost, a pogotovo biološke znanosti s obzirom na brze napretke, za većinu ljudi koji nisu u tom području teško su razumljive. Usto, razvoj novih lijekova događa se daleko od javnosti pa su istraživanja u farmaceutskoj industriji koji puta percipirana kao tajna, usprkos tome što svaki lijek prođe evaluaciju neovisne agencije i rezultati tih otkrića javno su objavljeni. Dakle, usprkos korisnosti biomedicinskih istraživanja i primjeni rezultata tih istraživanja, u koje se ubraja i imunizacija, ljudi imaju otpor onome što ne razumiju, a u toj situaciji naročito su podložni dezinformacijama koje mogu uzrokovati strah prema određenim tretmanima - govori prof. Ban.

Podsjeća da otpora prema cijepljenju prije nije bilo i da je većina ljudi prihvaćala cijepljenje kao efikasan način da se izbjegnu mnoge teške bolesti, ali je nekoliko krivih rezultata krajem 1990-ih drastično promijenilo javno mišljenje. Štetan članak iz 1998. povezao je autizam s cijepljenjem protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR).

- Golema sredstva uložena su da bi se bolje proučilo postoji li bilo kakva povezanost autizma i cijepljenja, i ustanovljeno je da ne postoji nikakva korelacija. Kasnije su taj članak i autori povukli zbog problema sa sukobom interesa i krivo interpretiranih podataka. Međutim, posljedice su dugoročne, treba jako puno vremena i jako skupih istraživanja da bi se pogrešni rezultati ispravili, a štetan je utjecaj na javnost trajan. Na žalost, danas je širenje vijesti koje zbunjuju još naglašenije zbog društvenih mreža koje omogućuju da se plasiraju podaci izvan konteksta ili da se objave neprovjerene pa čak i pogrešne informacije s jedinim ciljem da dezinformiraju ljude koji nisu eksperti - opisuje prof. Ban. Društvo je danas vjerojatno i žrtva uspješnosti programa imunizacije. Zaboravili smo teške bolesti otprije nekoliko desetljeća.

- U Hrvatskoj je prije uvođenja cjepiva godišnje obolijevalo petstotinjak djece od dječje paralize koju uzrokuje poliovirus, a nakon uvođenja cijepljenja taj je broj znatno pao. Zadnji slučaj zabilježen je 1989. Zato, usprkos tome što svako cjepivo može uzrokovati određene popratne pojave, rizik od primanja cjepiva daleko je manji od same bolesti. Cjepiva protiv SARS-CoV-2 koja su sada dostupna u Hrvatskoj opsežno su i rigorozno testirana na desecima tisuća dobrovoljaca i pokazala su se učinkovita i sigurna prema strogim kriterijima Europske unije - poručuje prof. Ban.

Otpor cijepljenju s vremenom će oslabjeti ako se situacija epidemiološki pogorša ili ako će je građani tako percipirati, predviđa dr. Balabanić.

- Do toga će doći kad se vrati u agendu medijskih vijesti da je opasnost i dalje jednako prisutna, da remeti svakodnevni život, da se ne možemo vratiti na posao itd. Kad se procijepi određeni dio stanovništva, onda će se ljudi početi u većoj mjeri cijepiti. Treba slati koordinirane i jasne poruke, surađivati s medijima, s policijom po pitanju širenja lažnih vijesti itd., da se poruke u što većoj mjeri usklade kako bi se postigla zadovoljavajuća razina procijepljenosti - kaže sociolog.

Međutim, stručnjaci koji kritiziraju priču oko cijepljenja, prema samom cjepivu nisu nepovjerljivi.

- Imam potpuno povjerenje da je cjepivo dobro i sigurno i naravno da ću se cijepiti kad dođe moj red, i moja djeca također, ne sumnjam nimalo. Ali, da je vakcina sigurna, govore mi moja medicinska znanja, a ne informacije koje su slale organizacije plaćene da o tome informiraju. Prijatelji su me pitali vrlo često, a neki su i promijenili odluku kad sam rekao: napravili smo puno šlampavih stvari, ali sama vakcina je dobra, sigurna, pouzdana. Važno je da to svi mi ponavljamo. I osobno ću, budem li nakon vakcine imao neke komplikacije, javno reći o tome. Ništa nije učinkovitije za rušenje neznanstvenih ponašanja od čiste istine - jasan je dr. Bagarić.

Antivakcinacijsko raspoloženje u hrvatskoj javnosti dosta je dugo ukorijenjeno, a šire ga neke udruge i pojedinci koji se bave teorijama zavjere, uglavnom na društvenim mrežama.

- U svakoj državi postoji određeni postotak ljudi koji ne vjeruje u cjepiva i njihovu važnost u suzbijanju brojnih infektivnih bolesti. U Kanadi to je samo oko 2%, a u Hrvatskoj, prema zadnjem ispitivanju N1 TV-a, čak 25%. To pokazuje da veliki postotak hrvatske populacije ne vjeruje u znanost i biomedicinu te da su o dotičnoj temi ili slabo informirani ili su ignoranti - kaže prof. Igor Štagljar s Odjela za biokemiju i medicinsku genetiku na Sveučilištu u Torontu. Posebno začuđujućim smatra činjenicu da neke od tih lažnih informacija dolaze čak i od malog broja znanstvenika i liječnika, među kojima neki tvrde da su mRNA cjepiva toksična za ljudsko tijelo, da mogu promijeniti našu genetičku informaciju, tj. genom te na taj način "uzrokovati goleme zdravstvene probleme" među svjetskim stanovništvom koje će se cijepiti takvim cjepivima.

- To naravno nije istina jer, iako mRNA predstavlja genetički materijal, on nema nikakve veze s DNA molekulama koje su sastavni dio naših kromosoma. Drugim riječima, takve mRNA molekule nikako ne mogu biti prenesene na buduće generacije iz jednostavnog razloga što nakon injekcije mRNA molekula koje kodiraju za virusni protein šiljka SARS-CoV-2 koronavirusa u tijelo neke osobe te molekule dovode do sinteze proteina šiljka (S-proteina), a ubrzo nakon toga se dotične mRNA razgrade, tako da ne postoji nikakva mogućnost da se one ugrade u naše kromosome i na taj način promijene našu genetičku informaciju. Prema tome, nema govora da će takva mRNA cjepiva promijeniti naše kromosome - objašnjava prof. Štagljar te odgovara i na sumnjičavost onih koji se boje cijepiti cjepivom stvorenim u samo 11 mjeseci:

- To je svakako legitimna činjenica za one koji nemaju dovoljno znanja o molekularnoj biologiji, a pogotovo o novoj mRNA tehnologiji pripravka cjepiva. Dotična mRNA cjepiva pripravljaju se kemijskom sintezom, a ne biološkim putem kao tradicionalna cjepiva, te se stoga mogu pripremiti za samo nekoliko dana. Zbog toga je znanstvenicima iz Pfizer/BioNTecha i Moderne trebalo samo nekoliko dana za pripremu takvih mRNA cjepiva u siječnju prošle godine, nakon što su kineski znanstvenici objavili cjelokupnu genomsku sekvencu SARS-CoV-2 virusa, a već nakon tri tjedna su ih počeli testirati u sklopu prve faze kliničkih istraživanja na pedesetak dobrovoljaca u SAD-u i Njemačkoj - kaže naš znanstvenik.

Nadalje, potpuno mu je jasno da su brojni građani koji nisu specijalisti iz područja molekularne biologije i imunologije skeptični glede mRNA cjepiva jer se radi o potpuno novoj metodi priprave cjepiva.

- No moram naglasiti da ta tvrdnja nije sasvim točna jer, iako mRNA cjepiva nikada do sada nisu stigla na tržište i bila odobrena za uporabu, ona su u posljednjih 15 godina već bila testirana na ljudima, i to u slučaju četiri zarazne bolesti: bjesnoće, gripe, citomegalovirusa i Zika virusa. Prema tome, biomedicina je u proteklih 15 godina naučila jako puno o načinu pripreme mRNA cjepiva, a to najbolje dokazuju i nedavni rezultati faze III kliničkih istraživanja koje su provele Pfizer/BioNTech i Moderna, a koja su pokazala izvanrednu efikasnost i sigurnost oba cjepiva na velikom uzorku od 30.000 (Moderna) i 43.000 (Pfizer/BioNTech) dragovoljaca. Dakle, potpuno mi je jasno da je dosta veliki broj hrvatskih građana oprezan glede novih cjepiva protiv COVID-19, ali rezultati treće, odlučne faze kliničkih istraživanja na svim gore navedenim cjepivima jasno su pokazala da su ona sigurna i efikasna - nedvosmislen je prof. Štagljar. Smatra da stoga znanstvenici trebaju razgovarati u dobroj vjeri sa svim građanima, i onima koji dvoje o cijepljenju i objasniti im zdravstvene benefite cijepljenja u borbi protiv COVID-19.

- Uvjeren sam da će antivakcinacijsko raspoloženje u Hrvatskoj slabjeti kako budemo procjepljivali sve veći dio populacije i kada se broj aktualnih novih zaraza zbog toga bude znatno smanjivao. Tada će i najvećim kritičarima biomedicine biti jasno da je znanost pobijedila ovu pandemiju - uvjeren je Štagljar.

