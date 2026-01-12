Otkriveno što je vlasnica bara rekla konobarici prije nego je došlo do stravičnog požara

Jacques i Jessica Moretti opisali su posljednje minute života konobarice Cyane Panine tijekom stravične noći u kojoj je život izgubilo 40 soba.. Gospođa Moretti (40) poticala je Cyane da 'podigne atmosferu' u baru Le Constellation u švicarskom skijališnom odmaralištu Crans-Montana u prvim satima 1. siječnja. To je uključivalo to da konobarice stavljaju prskalice u boce šampanjca, nakon čega su neke od njih bile podignute na ramena konobara u podrumskom dijelu bara. Plamen prskalica vjerojatno je zapalio zvučnoizolacijsku pjenu na stropu, što je izazvalo ogroman požar u kojem je poginulo 40 ljudi, a 116 ih je teško ozlijeđeno i opečenih.

Gospodin Moretti (49) na kraju je razvalio vrata podruma s vanjske strane i pronašao Cyane kako umire, okružena "hrpom tijela". Moretti je istražiteljima kantonalnog tužiteljstva u Sionu ispričao da je tek nakon požara saznao da su "servisna vrata" bila "zaključana iznutra". U međuvremenu se navodi da je gospođa Moretti sama odvezla kući nakon što je navodno što prije pobjegla iz bara noseći kasu s noćnom zaradom. G. Moretti trenutno se nalazi u pritvoru, dok je njegova supruga puštena uz elektroničku narukvicu, dok oboje čekaju moguće suđenje po nizu optužbi, uključujući ubojstvo iz nehaja i teške tjelesne ozljede iz nehaja, piše Metro.

Rekao je da je Cyane bila djevojka bliskog obiteljskog prijatelja kojeg su Morettijevi "odgojili kao da je moj vlastiti". Prisjećajući se kako je pronašao Cyane kako umire, rekao je: 'Izašao sam na terasu [iza bara]. Svi prozori su bili otvoreni. Bilo je puno ljudi ondje. Pokušao sam ući unutra, ali bilo je nemoguće. Bilo je previše dima'.

Pokazujući na 'servisna vrata' umjesto na izlaz, Moretti je rekao da su bila 'zatvorena i zaključana iznutra zasunom, iako inače nisu bila'. - Razvalili smo ih, napokon su popustila nakon nekoliko sekundi. Kad su se vrata otvorila, više ljudi ležalo je na podu u nesvijesti - rekao je dodajući kako je među njima bila i Cyane. Kaže kako su izvukli van i stavili u bočni položaj'.

Moretti je rekao da su je on i Cyanein dečko 'pokušavali oživljavati više od sat vremena na ulici pored bara, sve dok nam hitna pomoć nije rekla da je prekasno'. U petak je gospođa Moretti ispitana zasebno i, prema zapisnicima objavljenima u medijima, rekla je istražiteljima: 'Cyane mi je bila kao mlađa sestra. Provela je Božić s nama. Bila sam potpuno slomljena'. Ona je u bar došla oko 22:30 sati i tada nije bilo previše ljudi u baru, počeli su dolaziti kasnije. Ta da je rekla Cyane da moramo dovesti više ljudi kako bismo podigli atmosferu. Konobarice s maskama na licu potom su sjedile na ramenima konobara i donosile "šampanjske prskalice". Kazala je kako je nedugo nakon toga 'odjednom osjetila nalet ljudi'. - Vidjela sam narančasto svjetlo u kutu bara i povikala 'Svi van!''.

Kazala je kako je izašla iz lokala na glavni ulaz te da je zaštitaru poručila da sve ljude izvodi van. Kaže kako je tada nazvala vatrogasce i supruga kojem je rekla da je došlo do požara. - Kad sam stigla kući, bila sam u panici, u šoku, tijelo mi je otkazivalo - rekla je.

Moretti je potvrdio da je rekao supruzi da sjedne u auto i ode kući brinuti se za djecu, rekao je da ju je 'htio zaštititi'. Par još nije komentirao tvrdnje o snimkama nadzornih kamera koje navodno pokazuju da je gospođa Moretti otišla s kasom te da bi zbog toga mogla biti suočena s dodatnim optužbama za 'nepružanje pomoći osobama u opasnosti'.