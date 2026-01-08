Naši Portali
BUKTINJA U ŠVICARSKOJ

Cure novi gadljivi detalji tragedije: Dok su gosti gorjeli, vlasnica kluba pobjegla je s blagajnom pod rukom?

Aftermath of New Year's Eve party fire and explosion at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
08.01.2026.
u 09:22

Trenutačno nije utvrđena nikakva kaznena odgovornost, a vlasti nastavljaju istragu kako bi točno utvrdile sve okolnosti

Požar u Švicarskoj u noći na 1. siječnja 2026. odnio je 40 života i ozlijedio 119 osoba. Istraga kojom se utvrđuje točan uzrok tragedije još uvijek traje, a pojavile su se nove optužbe vezano uz vlasnicu kluba Jessicu Moretti. Naime, navodno postoji snimka na kojoj ona napušta lokal s blagajnom pod rukom. Informacije, valja naglasiti, još uvijek nisu službeno potvrđene. 

Kako prenosi Public, nadzorna kamera navodno je snimila Moretti kako bježi iz lokala ubrzo nakon početka požara. Na tim snimkama, prema navodima, nosi blagajnu i gotovinu. Ona je supruga Jacquesa Morettija koji je poznat francuskom pravosuđu jer je bio zatvoren zbog prijevara, otmice te spominjan u slučajevima svodništva.

Kako su prenijeli njihovi odvjetnici, supružnici tvrde da "u potpunosti vjeruju istražiteljima da sve rasvijetle i razriješe pitanja“. Također, par uvjerava da potpuno surađuje te nikako ne pokušava izbjeći odgovornost. Prema izvješćima, Moretti je tijekom požara navodno zadobila opekline na ruci.

Vlasnici kluba Le Constellation predmet su istrage zbog nehotičnog ubojstva, nehotičnih tjelesnih ozljeda i nehotičnog izazivanja požara. Trenutačno nije utvrđena nikakva kaznena odgovornost, a vlasti nastavljaju istragu kako bi točno utvrdile okolnosti koje su dovele do tragedije.
Ključne riječi
Jessica Moretti požar Švicarska

Komentara 3

Pogledaj Sve
AU
autotunepickice
09:49 08.01.2026.

A što je trebala, ostati zadnja??? Ako je već propust sa izvođačima i inspekcijom koja je dala dozvolu, kakav je ovo naslov?

LO
loraxy
09:47 08.01.2026.

Pretpostavila je da će svi pobjeći, pa zašto ostaviti novac...

DX
Dx
09:52 08.01.2026.

Većina ih je poginula jer su snimali video , umjesto da su ugasili početni požar. Darvinizam nema milosti prema nikome. A kolko vidim, kriminalcima se više isplati poslovati u tim kantonima nego diljem Balkana. Tako da ne znam kaj više kokošare tu kod nas.

