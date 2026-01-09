Uhićen vlasnik švicarskog bara u kojem je poginulo 40 ljudi, supruga se slomila uoči ispitivanja

Osam dana nakon jedne od najstrašnijih tragedija u povijesti švicarskih skijališta, u kojoj je u novogodišnjoj noći u požaru u baru “Le Constellation” u Crans-Montani poginulo 40 ljudi, a više od 115 ih je ozlijeđeno, švicarsko pravosuđe povuklo je prve ozbiljne poteze. Vlasnik lokala Jacques Moretti (49) uhićen je nakon višesatnog saslušanja u tužiteljstvu i zadržan u pritvoru zbog, kako je navedeno, izražene opasnosti od bijega. Njegova supruga i suvlasnica Jessica Moretti (40) puštena je da se brani sa slobode. Bračni par Moretti pod istragom je zbog više teških kaznenih djela, među kojima su ubojstvo iz nehaja, nanošenje teških tjelesnih ozljeda iz nehaja te podmetanje požara iz nehaja.

U petak ujutro Jacques i Jessica Moretti stigli su pred zgradu tužiteljstva u Sionu, glavnom gradu kantona Valais, gdje su se morali probijati kroz gomilu novinara i fotoreportera. Vidno potreseni, bez riječi su ušli u zgradu, odbijajući odgovarati na pitanja. Nakon višesatnog ispitivanja, tužiteljica Catherine Seppey donijela je odluku o pritvaranju Jacquesa Morettija.

Jessica Moretti, izlazeći iz zgrade suda, kratko se obratila javnosti. – Želim se ispričati svim žrtvama. Moje misli su neprestano s njima. Ovo je nezamisliva tragedija koja se dogodila u našem lokalu – rekla je u izjavi koju je prenijela televizija Léman Bleu. Isprika je stigla u trenutku kada se i sama suočava s ozbiljnim optužbama. Naime, više svjedoka tvrdi kako je Jessica Moretti, dok je bar bio u plamenu, a ljudi panično pokušavali pobjeći, viđena kako napušta lokal s blagajnom punom novca. Zbog toga bi se protiv nje mogla podići dodatna optužnica za nepružanje pomoći osobama u smrtnoj opasnosti.

Odluka o zadržavanju Jacquesa Morettija u pritvoru nije donesena samo zbog težine optužbi. Prema navodima suda, ključnu ulogu imala je i njegova kriminalna prošlost. Francuski mediji otkrivaju da je Moretti, francuski državljanin porijeklom s Korzike, prije dvadesetak godina odslužio zatvorsku kaznu zbog podvođenja, a osuđivan je i za prijevare te otmicu. Upravo taj dosje tužiteljstvo smatra glavnim pokazateljem rizika od bijega.

Dodatnu sumnju izaziva i mogući pokušaj uništavanja dokaza. Odvjetnik Romain Jordan, koji zastupa dio obitelji stradalih, upozorio je kako su profili bara na Facebooku i Instagramu ugašeni između tri i šest sati ujutro, dok su vatrogasci i spasioci još uvijek vodili bitku za živote unesrećenih. - Zanimljivo je da je netko, dok je trajala hitna operacija spašavanja, imao vremena razmišljati o brisanju tragova na društvenim mrežama - izjavio je Jordan za The Times.

Istraga je potvrdila da je požar najvjerojatnije izbio kada su pirotehničke prskalice, popularne “fontane” koje se postavljaju na boce šampanjca, zapalile zvučnu izolaciju na stropu podrumskog dijela bara. Vatra se u nekoliko sekundi pretvorila u flashover, smrtonosni fenomen pri kojem gotovo svi zapaljivi materijali u prostoru istodobno planu. Većina od 40 stradalih, među kojima je bilo 26 tinejdžera, nije imala nikakvu šansu za bijeg.

Bivši zaposlenici tvrde da su izlazi za nuždu često bili zaključani, a istraga će utvrditi jesu li aparati za gašenje požara bili ispravni i dostupni. Posebno zabrinjava priznanje gradonačelnika Crans-Montane Nicolasa Férauda, koji je potvrdio da u baru nije provedena sigurnosna inspekcija još od 2019. godine, iako zakon nalaže godišnje kontrole.