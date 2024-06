Otkriveno kako je umro popularni voditelj za kojim se danima tragalo: 'Bio je blizu, puzao je jedno 30 metara'

Poznati televizijski voditelj Michael Mosley (67) preminuo je prirodnom smrću, prema prvim rezultatima obdukcije. Vjerojatno mu je pozlilo dok se šetao po brdu iznad plaže na kojoj je boravio sa suprugom i prijateljima. Njegovo tijelo pronađeno je nakon četiri dana potrage. Nakon što je pronađeno tijelo, pojavila se i snimka nadzorne kamere koja prikazuje njegove posljednje trenutke.

Mosley je bio na odmoru na grčkom otoku Symi sa suprugom. Prošle srijede je nestao nakon što je suprugu i prijatelje ostavio na plaži Agios Nikolaos kako bi se prošetao po obližnjim brdima. Kada se nije vratio, supruga je obavijestila policiju. Njegovo tijelo pronađeno je tek nakon četiri dana, iako se nalazio relativno blizu. Snimke nadzorne kamere iz kafića na plaži Agia Marina prikazuju Mosleyja kako se spušta niz stjenovitu padinu prije nego što nestane iz vidokruga. Pokazalo se da je Mosley pao, ali nije umro od posljedica pada.

Kako piše Independent, pozivajući se na grčke medije, inicijalna obdukcija tijela pokazala je da je preminuo prirodnom smrću, u 16 sati istog poslijepodneva kada je nestao. Glasnogovornica grčke policije, Konstantia Dimoglidou, izjavila je da na tijelu nisu pronađene ozljede koje bi mogle biti uzrok smrti. Sada je naručen i toksikološki i histološki nalaz, piše BBC.

Vlasnik kafića u Agia Marini, Ilias Tsavaris, rekao je za Sky News: "Na brdu, otprilike 30 metara od mjesta gdje smo ga našli, počeo je puzati. Trebalo mu je više od pola sata da prijeđe tu udaljenost. Očito je tada izgubio svijest i preminuo točno tamo gdje smo ga našli." Mosleyjeva supruga izjavila je da je bio blizu sigurnog mjesta, ali nažalost, ne dovoljno blizu da bi ga netko primijetio i pomogao mu. Bio je bez mobitela, a nevjerojatno je da su ga pronašli tek nakon četiri dana, iako je bio vrlo blizu kafića.

Dr. Mosley studirao je medicinu u Londonu i stekao zvanje liječnika, a posljednja dva desetljeća radio je kao voditelj, dokumentarist, novinar i autor. Bio je poznat po svojim TV emisijama, uključujući "Trust Me, I'm a Doctor" i "The One Show" te u ITV-jevom showu "This Morning".

Kronologija događaja:

Srijeda 13:30 po lokalnom vremenu - Dr. Michael Mosley ostavlja svoju suprugu Clare na plaži Agios Nikolaos i kreće u šetnju

13:50 - Čovjek koji nosi kišobran viđen je na CCTV-u u Pediju

13:57 - Isti čovjek ponovno je viđen u marini u Pediju kako ide prema sjeveroistoku

Četvrtak 11:15 - Policija ne može pronaći voditelja, pa obavještavaju Atenu i traže pomoć od grčkih vatrogasaca

14:00 - Grčke vatrogasne službe, sa šest vatrogasaca i timom dronova, stižu u Symi

19:00 - Helikopter raspoređen kao pomoć u potrazi

Petak - Ronioci se pridružuju potrazi u vodi oko Symija

Subota 06:00 - Vatrogasci nastavljaju potragu za dr. Mosleyem

Nedjelja - Vlasti u potrazi za dr. Mosleyem pronašle su tijelo

