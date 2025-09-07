Otkrivena kuća strave, ljudi u šoku nakon jezivih detalja: Cijeli život držali su je zaključanu u sobi, ne zna ni govoriti

Brazilka policija spasila je šestogodišnju djevojčicu koja je cijeli život provela zaključana u svojoj sobi. Dijete je pronađeno u izrazito zapuštenom stanju te je odmah uklonjeno iz roditeljskog nadzora nakon anonimne dojave o njezinoj sigurnosti, izvještava brazilski portal Universo Online, a prenosi Daily Mail.

Djevojčica nikada nije pohađala školu, nije primila nikakva cijepljenja, a nije znala ni govoriti. Stručnjaci za zaštitu djece opisali su je kao „apatijsku i zadivljenu svime“, s kosom u čvorovima koja „kao da nikada nije oprana“. Policija je potvrdila da je djevojčica u trenutku spašavanja jela isključivo tekuću hranu. Tijekom prvog kontakta s djelatnicima, komunicirala je kroz zvukove jer nije poznavala govor.

Nakon spašavanja, djevojčica je prevezena u bolnicu na liječnički pregled, a potom smještena u dječji dom gdje joj se osigurava odgovarajuća njega i podrška za nadoknadu propuštenih osnovnih razvojnih potreba. Njezini roditelji uhićeni su i optuženi za nezakonito zadržavanje djeteta. Policija navodi da majka „nije shvatila ozbiljnost situacije“ i da je tijekom ispitivanja davala izbjegavajuće odgovore, pokazujući potpuno odsustvo kajanja.

Incident u Brazilu podsjeća na nedavni slučaj u Španjolskoj, gdje su tri dječaka pronađena zaključana u kući u užasnom stanju – s hrpom smeća, medicinskih ostataka i životinjskih izmeta. Djeca nisu smjela napustiti kuću, nisu pohađala školu i bila su prisiljena spavati u kavezima.