Otkrili opasnu gljivicu, vlasti izdale upozorenja građanima: 'I oni koji ne pokazuju simptome mogu razviti infekciju'

U Velikoj Britaniji otkrivena je potencijalno smrtonosna gljivica, a zdravstveni stručnjaci upozoravaju da njezina „iznimna otpornost“ predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost, piše LadBible. Candidozyma auris (C. auris) – ranije poznata kao Candida auris – gljivični je patogen koji sve više privlači pozornost zdravstvenih vlasti diljem svijeta. Prema podacima Britanske agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), C. auris može preživjeti na površinama tjednima, a određene skupine ljudi su podložnije infekciji.

Što je C. auris i kako se širi?

C. auris je gljivica koja može predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju, osobito u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama. Može se nalaziti na koži bez ikakvih simptoma, no ako uđe u organizam, može uzrokovati teške infekcije. Gljivica se prenosi dodirom s onečišćenim površinama, medicinskom opremom ili izravnim kontaktom između ljudi. Često je otkrivena na bolničkoj opremi poput kreveta, umivaonika i stetoskopa. Zbog svoje dugotrajne postojanosti na površinama i otpornosti na većinu antifungalnih lijekova, Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) izdala je upozorenje.

Zdravstveni problemi povezani s C. auris

Iako neki ljudi mogu biti nositelji gljivice C. auris bez ikakvih simptoma, kod drugih se mogu razviti ozbiljne infekcije – uključujući infekcije krvi, mozga i kralježnične moždine, kostiju, trbušne šupljine, rana, ušiju, dišnog sustava i mokraćnog sustava. UKHSA upozorava: „Čak i osobe koje ne pokazuju simptome mogu razviti infekciju ili prenijeti gljivicu na druge.“

Tko je najugroženiji?

Prema UKHSA, infekcije su rijetke kod zdravih ljudi, no C. auris može predstavljati ozbiljnu prijetnju za osobe koje su teško bolesne, hospitalizirane ili imaju oslabljen imunološki sustav. „Iako C. auris nije toliko raširena u Engleskoj kao u nekim drugim državama, zabilježeni su manji epidemijski izbijanja u nekoliko zdravstvenih ustanova – do sada je otkriveno manje od 700 slučajeva“, navode iz agencije „Pomno pratimo situaciju i surađujemo s NHS-om, privatnim zdravstvenim ustanovama i ostalim relevantnim partnerima kako bismo suzbili širenje gljivice i osigurali pravovremeno i učinkovito liječenje.“

WHO: C. auris predstavlja ozbiljnu prijetnju čovječanstvu

U svom izvješću iz 2022. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) svrstala je Candidozymu auris među 19 gljivica koje predstavljaju „ozbiljnu prijetnju za čovječanstvo“. Dr. Hanan Balkhy, pomoćnica glavnog direktora WHO-a za antimikrobnu otpornost, izjavila je: „Dok se još uvijek borimo s posljedicama bakterijske otpornosti na antibiotike, gljivične infekcije bilježe porast i sve su otpornije na terapije, što ih čini rastućim javnozdravstvenim problemom širom svijeta.“

Dr. Norman van Rhijn sa Sveučilišta u Manchesteru rekao je za Sky News kako infekcije koje se prošire iz pluća na druge organe svake godine odnose živote oko 1,8 milijuna ljudi širom svijeta. „Većina gljivica prirodno postoji u okolišu,“ rekao je. „No s obzirom na ubrzane promjene u okolišu, gotovo je sigurno da ćemo u idućih 50 godina svjedočiti pojavi novih bolesti i infekcija.“

Kako spriječiti širenje C. auris?

Preporuke UKHSA uključuju: