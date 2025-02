Otkriven novi koronavirus, istraživači detaljno opisali prijeti li nam opasnost: 'Način je isti'

Shi Zhengli, kineska istraživačica prozivana da je njezino istraživanje uzrokovalo pandemiju Covid-19, vodila je studiju koja je pronašla navodni novi koronavirus koji djeluje slično SARS-CoV-2, virusu koji uzrokuje bolest Covid-19. Postoji nekoliko stotina koronavirusa u više kategorija. Od njih samo nekolicina, uključujući SARS, SARS-CoV-2, MERS i nekoliko drugih, zarazi ljude. Najnovijom studijom Shi i skupina koja je s njim radila na studiji tvrde da su pronašli još jedan koronavirus koji može zaraziti ljude i to na isti način na koji to čini SARS-CoV-2. U studiji objavljenoj u Cell Journalu ovaj tjedan, Shi i njezini kolege istraživači rekli su da su pronašli novi virus povezan s HKU5 koronavirusom koji koristi ACE2 receptor za inficiranje organizama. SARS-CoV-2 također koristi ACE2 receptor za infekciju, javlja Firstpost.

Shi i suradnici u svojoj su studiji rekli da novi virus, koji su nazvali HKU5-CoV-2, nosi “visoki rizik od prelijevanja na ljude, bilo izravnim prijenosom ili posrednim domaćinima”. Istraživanje su proveli Shi's Wuhan Institute of Virology (WIV), Guangzhou Laboratory i Guangzhou Academy of Sciences.Godinama do izbijanja Covida-19 u Wuhanu, znanstvenici WIV-a provodili su istraživanje o koronavirusu i sumnja se da je nesreća tijekom istraživanja uzrokovala pandemiju. Shi Zhengli, poznata kao 'Žena šišmiš', voditeljica laboratorija u Wuhanu, tvrdila je da virus SARS-CoV-2 nije izašao iz tog laboratorija. U svojoj studiji, Shi i suradnici primijetili su da je HKU5-CoV-2 opasniji od svog prethodnika.