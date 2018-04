Otišla s dečkom na večeru pa mu se prestala javljati, ovakav potez nije očekivala

Djevojka po imenu Amanda Burnett (23) podijelila je internet nakon što je na Facebooku objavila kako joj je muškarac s kojim je bila na spoju te mu se nakon toga prestala javljati, poslao račun za večeru koju joj je platio.

Amanda je, naime, dobila e-mail poruku od muškarca s kojim je izašla na spoj, a u kojem je on naveo sve što je te večeri konzumirala te koliko ga je to koštalo.

U poruci se vidi kako je par večerao u restoranu The Tap u Indianapolisu te da je 23-godišnjakinja pojela i popila za 39,52 dolara. Muškarcu s kojim je bila na večeri, nakon spoja nije više odgovarala na poruke jer je smatrala da nisu jedno za drugo.

A woman in Indianapolis went on a date with a guy earlier this month and ghosted him . . . then last week, she got an INVOICE for $40 from him in the mail. She tweeted a picture of it, and it's going viral. pic.twitter.com/S0hj6SUZCC